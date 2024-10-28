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為垃圾喊話…彭啓明點名同島一命 蔣萬安建議源頭做起

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天出席北市性別平等辦公室成立10周年活動。記者林麗玉／攝影
蔣萬安今天出席北市性別平等辦公室成立10周年活動。記者林麗玉／攝影

環境部長彭啓明日前點名台北市長蔣萬安「同島一命」，讓焚化爐還有餘裕的台北市代燒外縣市垃圾，蔣萬安今被問及，是否有被情緒勒索的感覺？是否彭部長有來拜會，還有協助量能為何？蔣萬安表示沒有。

由於台北市多座焚化爐也已老舊需歲修，蔣萬安今天出席北市性別平等辦公室成立10周年活動，也建議中央可以整體思考「從源頭管理，根本解決問題」。蔣說，台北市從實施隨袋徵收開始，到目前北市垃圾減量已經達到65%，如果以中央角度各縣市從源頭各種方式讓垃圾減量，才是根本之道。

至於代燒外縣市垃圾，蔣萬安說，台北市目前其實已經在協助其他縣市焚燒垃圾，在北市有餘裕的能力下包括桃園、雲林、南投，另一方面，北市府也一定要先確保台北市本身市內的各項家庭垃圾焚燒，還有也面臨各個焚化爐相對老舊。

蔣說，另一方面，北市府也面臨大幅整改需求，所以台北市也必須先考慮到台北市焚燒垃圾的整體安全。

北市府 焚化爐 蔣萬安

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