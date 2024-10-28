蜜柑站長、桑塔熊、熊讚…台灣10大人氣吉祥物 有可愛也有獵奇

你是誰的粉？

「吉祥物」不管在哪裡都是可愛迷人的角色，不只許多品牌都有自己的吉祥物，城市及政府機關也經常以吉祥物來進行觀光及活的宣傳，日本知名的熊本熊、船梨精就是十分經典的例子。在臺灣有哪些具有代表性的吉祥物呢？《網路溫度計DailyView》收集了各縣市以及政府機關的可愛吉祥物們，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查出其中的TOP 10，這幾個人氣角色你都認識嗎？

除了因為可愛外型和活潑性格而受到大眾喜愛的吉祥物之外，其實也有不少吉祥物是因為特殊的名字或象徵意義而受到矚目，甚至也有吉祥物因為外形過於「奇葩」而聲名大噪，今天就一起來看看這些各具特色的吉祥物們吧！

NO. 10 農村小童─童嘉儂

翻攝FB／農村小童

代表單位：農業部農村發展及水土保持署南投分署

Facebook：農村小童

頭戴斗笠、留著可愛小瓜呆髮型的「農村小童」是農村水保署南投分署的吉祥物，總是穿著綠色條紋衣、咖啡色短褲和黃色雨鞋的他經常出沒在農村的各個角落，並邀請大家跟著他的腳步一起覽遊農村的美麗風光。

農村小童其實還有自己的名字「童嘉儂」，人稱「地表最強潮童」的他熟知彰化、南投、雲林、嘉義農村的各種大小事，會將這些療癒的農村小故事發布在臉書粉絲專頁上與大家分享，在不少農村相關活動中也可以看見他的身影，深得許多人喜愛，網友討論「小童好可愛」、「凌晨四點跑馬拉松的小童還能這麼，佩服佩服」、「小童跳舞真好看」。

NO. 9 石虎家族與歐米馬

翻攝FB／石虎家族Love&Life

代表單位：臺中市

Facebook：石虎家族Love&Life

石虎家族與歐米馬是代表著臺中的城市吉祥物，由石虎一家的「虎爸」、「虎媽」、姐姐「樂虎」、弟弟「來虎」以及鄰居爺爺「歐米馬」組成。可愛的石虎一家人加上帥氣的歐米馬爺爺總是經常出現在臺中的各種大小活動中，是這座城市最得力的宣傳大使。

石虎家族與歐米馬其實最初是因為2018年臺中世界花卉博覽會誕生的吉祥物，花博結束後便轉任為臺中的城市吉祥物，成為市民們的好朋友。感情融洽的虎爸虎媽、天真無邪的樂虎來虎，以及親切的歐米馬爺爺，每次現身都能吸引到一票大小朋友粉絲，「樂虎超可愛」、「歐米馬爺爺是溫泉最佳代言人」、「虎爸的冷笑話好有幽默感」。

NO. 8 菜奇鴨

翻攝FB／我在台南

代表單位：臺南市市場處

Facebook：臺南市市場巡禮

前陣子在社群上爆紅的「菜奇鴨」是臺南市場吉祥物，以「菜市場」臺語「菜市仔」（tshài-tshī-á）的諧音梗命名，並設計成呆萌可愛的鴨子模樣，讓人看到一秒被征服。尤其坐在菜市場屋頂上呆呆笨笨的樣子，更是讓菜奇鴨成為社群上的明星吉祥物。

其實菜奇鴨是2022年「臺南市市場處吉祥物設計海選活動」獲得第1名的作品，宛如一顆馬鈴薯的菜奇鴨頭上長了一根菜葉，身穿代表菜市場的菜攤圍裙，天生自帶的喜感再加上臺灣人最喜歡的諧音梗，讓菜奇鴨迅速竄紅，成為許多網友最愛的吉祥物，「要台灣人拋棄諧音梗實在是Tainan了」、「有諧音梗就是60分起跳」、「跪求業者製作菜奇鴨公仔」、「終於有成功的吉祥物了」。

NO. 7 魚頭君 Sababoy

翻攝IG／sababoy_tainan

代表單位：臺南市政府觀光旅遊局

Instagram：魚頭君 Sababoy【Official】

說到「奇葩」吉祥物，台南的「魚頭君」一定是不少人第一個想到的角色。魚頭君是臺南市政府觀光旅遊局和插畫家Marco Chen於2018年合作打造出的吉祥物，以臺南非常具代表性的在地美食虱目魚為概念設計。雖然具有強烈的在地特色，不過只有一顆魚頭，並且還長出雙手雙腳的魚頭君讓許多人覺得非常獵奇。

更詭異的是，魚頭君的魚頭後方甚至還是看得見內裡血肉的剖面，能夠清楚看到魚肉和魚骨，讓不少網友紛紛表示「小孩會嚇哭吧」。超級奇葩的魚頭君也曾被日本網友拍照上傳到社群平臺X（Twitter）上，引發許多話題，久而久之，魚頭君的獵奇也逐漸發展一種另類的特色，「其實魚頭君越看越可愛」、「台灣版山海經」、「台灣的吉祥物真的很『在地化』，讓人不忍目睹」、「魚頭君很棒啊」、「是參考聊齋誌異設計的嗎」。

NO. 6 熊讚 Bravo

翻攝FB／熊讚Bravo

代表單位：臺北市政府

Facebook：熊讚Bravo

來自臺北的熊讚小名「讚讚」，是許多人最有印象的吉祥物之一。其實熊讚原本是2017年臺北世界大學運動會的吉祥物，以深具臺灣代表性的保育類動物臺灣黑熊進行設計，可愛的模樣在當時圈粉無數，因此在世大運結束後正式成為臺北市官方吉祥物，原先胸前掛著的金牌上的「2017」也被改為「TPE」字樣。

經常在臺北市各大活動露臉的熊讚也在造型微調後成功申請註冊商標，成為臺灣官方吉祥物品牌化的先驅。可愛的熊讚不只成為觀光行銷與市政宣傳的助力，也透過授權帶動許多相關產業的發展，更積極與他國吉祥物交流，堪稱城市外交大使。除此之外，熊讚還擁有一間自己的辦公室可供粉絲參觀，裡面提供可愛的紀念章及周邊商品，可愛又多才多藝的熊讚擁有許多粉絲，「讚讚跳舞真可愛」、「認真玩耍的側臉好萌」、「想跟讚讚一起玩」。

NO. 5 桑塔熊 Santa Bear

翻攝FB／桑塔熊 Santa Bear

代表單位：新北歡樂耶誕城（新北市政府）

Facebook：桑塔熊 Santa Bear

新北市的吉祥物桑塔熊自2016年開始每年都會現身新北歡樂耶誕城，成為耶誕城的代表吉祥物，更成為聖誕節的象徵之一，許多人看到桑塔熊就會直接聯想到新北歡樂耶誕城與聖誕節，成為一年一度的耶誕吉祥物，帶來滿滿的節慶氛圍。

身穿聖誕服飾、戴著聖誕帽又留著白色鬍子的桑塔熊，一登場就彷彿就能讓人聽見各式各樣的聖誕背景音樂，心情也跟著一起進入聖誕節。雖然在新北耶誕城隨處可見的桑塔熊，也因為每年耶誕城滿滿的人潮而成為「板橋人的惡夢」元素之一，不過可愛的模樣還是讓牠得到不少人喜愛，「桑塔熊我偶像」、「我也想遇到桑塔熊！！！！可以辦見面會嗎」。

NO. 4 皮皮獅

翻攝FB／竹縣好好玩

代表單位：新竹縣政府

Facebook：竹縣好好玩

皮皮獅為新竹縣吉祥物，近年來在縣政府的推廣下活躍於社群及大眾眼前，可愛又充滿活力的皮皮獅積極以活潑的形象行銷新竹縣的觀光亮點，除此之外也經常和當地商家合作進行宣傳，是非常稱職的竹縣觀光宣傳小尖兵。

皮皮獅是以「台灣好行」獅山線為概念發想的吉祥物，引領著大家深入了解竹縣各地之美，不只時常在各大活動上亮相，也會透過「竹縣好好玩」Facebook粉絲專頁發布宣傳文章和影片，認真工作的可愛模樣吸引不少粉絲，「想帶女兒去找皮皮獅」、「獅山古道和皮皮獅很搭」、「看到皮皮就開心」。

NO. 3 喔熊 Oh Bear

翻攝FB／交通部觀光署

代表單位：交通部觀光署

Facebook：交通部觀光署

平常出去玩時大家一定都能夠在交通工具或是各個觀光景點的角落看見喔熊的身影，身為交通部觀光署「超級任務組」組長的喔熊是臺灣觀光最得力的推廣小幫手，總是會出現在各大景點協助觀光宣傳，不管是在文宣還是影片中幾乎都有喔熊的蹤跡，認真負責的他每天總是早出晚歸，為了臺灣的觀光而努力。

喔熊以最能夠象徵臺灣的「臺灣黑熊」為原型設計，除了白色V領外胸前還有一個代表臺灣的「T」（Taiwan）字樣，屁股上的愛心印記則代表牠對臺灣滿滿的愛。披著帥氣橘色披風的喔熊就像臺灣的觀光超人，萌翻許多網友，「組長真可愛」、「大推喔熊組長」、「喔熊好會騎車」。

NO. 2 蜜柑站長

代表單位：高雄捷運

Facebook：高雄捷運-蜜柑站長

Instagram：高雄捷運-蜜柑站長

貓奴們一定都聽過「蜜柑站長」的名號，蜜柑原先是出現在高雄捷運橋頭糖廠站的流浪貓，之後被站務人員後認養，因為是橘貓所以被以「蜜柑」命名，並在2020年成為捷運橋頭糖廠站的「站長」。可愛的「蜜柑站長」在社群上爆紅，吸引許多人特地前來觀看，之後蜜柑站長更發展出自己的專屬IP，並成為代表高雄捷運的吉祥物。

被打造成Q版形象的密柑站長，除了各式各樣的周邊商品外，也出現實體化的吉祥物，經常和高雄市吉祥物「高雄熊」一起出席活動為高雄觀光進行宣傳。從可愛的貓咪到吉祥物IP以及品牌周邊，超萌的蜜柑站長收服許多貓奴的心，「周邊商品幾乎都有買」、「蜜柑站長最可愛了」、「站長廣播：喵喵喵喵喵喵喵喵」。

NO. 1 高雄熊

翻攝FB／高雄熊

代表單位：高雄市政府

Facebook：高雄熊

Instagram：《高雄熊》Official

曾在「2016全臺吉祥物PK戰」中拿下第1名的高雄熊，萌萌的微笑表情及的腮紅讓人印象深刻，圓滾滾的熊掌更是讓人覺得萬分親切。原名「高熊」的牠誕生於2015年5月，並在7月更名為「高雄熊」，開始以「高雄觀光大使」的職稱活動，活躍在大大小的高雄相關活動中。

和熊讚、喔熊這些吉祥物一樣，高雄熊同樣是以臺灣黑熊為原型設計，這些「熊熊好朋友」們也經常在活動中一同亮相。除此之外，高雄熊和姐妹市熊本縣的吉祥物「熊本熊」也是好朋友，社群上經常可以看見牠們療癒可愛的互動，「高雄熊好Q」、「被萌翻了」、「熊熊也太可愛了吧」、「我高雄熊熊哥就是可愛」。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年10月23日至2024年10月21日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之相關趨勢討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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