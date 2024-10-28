一堆人錯了！手機調「深色模式」能護眼？醫生曝驚人真相：更加傷害

很多人在使用手機時，會使用「深色模式」，認為這樣比較不傷眼睛。但是三軍總醫院眼科主任呂大文指出，這樣反而會增加「高對比」，負擔更大，對視力是一種傷害，看久了還有可能會引發暈眩。

根據「台視新聞」報導，現在不管是網頁還是手機，都很流行使用「深色模式」，顧名思義就是採用深色底、降低亮度，認為能保護眼睛。但有醫生卻指出，這樣反而會更傷眼。

呂大文分享一位工程師的例子，他平常都將網頁調成黑色底寫程式，結果眼睛漸漸覺得腫脹，於是去看診檢查，不過沒有查出青光眼等疾病，之後他將模式改為「白色底」後，症狀就逐漸消失了。

呂大文解釋，在深色模式的情況下，瞳孔需要放大讓更多光線進入，長期下來眼周肌肉組織會呈現緊張感，對眼睛不好。呂大文也說，眼肩頸症候群就是眼睛用力再加上老花眼，眼眶周邊的眼輪匝肌會很緊繃，背景很暗時又讓瞳孔放大，瞳孔不斷的放大縮小，常就會造成偏頭痛或是頭痛的現象。

呂大文也點出，深色模式看久了突然轉自然光，因為人眼和大腦需要不斷的調節，可能也會引發暈眩，對一些年紀比較大或是交感神經比較失常的患者，就更容易有這種感覺。呂大文也建議避免久看螢幕，開灰底或是白底等自然色更佳。