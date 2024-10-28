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賈新興：康芮颱風恐登陸台東花蓮一帶

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
康芮颱風不排除登陸台灣。擷取自氣象署網站
康芮颱風不排除登陸台灣。擷取自氣象署網站

不少民眾關心康芮颱風未來路徑，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，綜合歐洲模式及各AI模式預測均顯示，受東側太平洋高壓持續增強西伸，康芮颱風路徑持續偏西移動並有登陸花東交界至南台東一帶的機率。但29日至30日太平洋高壓勢力的變化會影響康芮未來動向，需持續關注。

賈新興也說，依今日清晨兩點氣象署的資料預估，29日晚上有發布海警的機率，30日中午前有發布陸警的機率。但超過五天後預報變動度大不確定性較高，請留意最新的預報資訊。

最近天氣，賈新興表示，29日桃園以北及宜蘭有局部雨，午後嘉義以南山區有零星短暫陣雨。30日桃園以北及宜花有局部雨，午後竹苗以南山區及臺東轉有局部雨。31日受康芮颱風影響，全台各地有雨，其中宜花東有局部較大雨勢發生的機率。

賈新興表示，11月1日嘉義以北仍有局部短暫陣雨，傍晚宜花東轉為零星短暫雨。11月2日台南以北及恆春半島有零星短暫雨，午後宜花及南部山區有零星短暫雨。3日新竹以北及宜花有局部短暫雨，午後苗栗以南山區有零星短暫雨。

賈新興表示，11月4日北北基宜有零星短暫雨，午後桃園以北及宜花東有局部短暫陣雨，竹苗以南山區亦有零星短暫陣雨。5日桃園以北及宜蘭有局部雨，午後台中以南山區有零星短暫雨。6日新北山區及宜蘭有局部雨，午後南投及嘉義山區有零星短暫雨。

康芮颱風 桃園 賈新興

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