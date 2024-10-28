嘉義中埔深夜搖不停 居民嚇得不敢睡已連10震

嘉義縣中埔鄉自從昨天下午2點19分到3點31分連續發生8起規模3以上地震，密集程度加上地鳴，令人心惶惶，有幾戶居民也因為住家出現裂痕等，由鄉公所勸導撤離、安置；今天凌晨又出現2次地震，累積到連10震，民眾勉強撐到天亮，擔心「該不會跟花蓮一樣要持續震一個月」。

依據氣象署資料，今天凌晨零點27分，嘉義中埔出現3.2規模地震，又到凌晨4點28分出現規模3.8地震，這次搖晃得更厲害，有許多嘉義人被驚醒。累積數次地震，嘉義中埔已出現連10震。半夜紛紛發訊息表示，「嚇死欸 怎麼睡」、「該不會跟花蓮一樣要持續震一個月」、「心好累」、「整天神精都緊繃」、「床上跳起來 以為做夢摔到床下」、「蹦一聲很大聲才開始」。 依據氣象署資料，今天凌晨零點27分、凌晨4點28分又現2次地震，嘉義中埔已出現連10震。圖／翻攝畫面