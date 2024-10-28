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最新各國官方預測路徑「康芮」將登陸台灣 不排除增為強颱威脅不容小覷

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最新各國官方預測路徑康芮將登陸台灣 不排除增為強颱

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
今東北季風逐漸南下，北部、東半部轉有局部短暫雨，北台轉涼。本報資料照片
今東北季風逐漸南下，北部、東半部轉有局部短暫雨，北台轉涼。本報資料照片

康芮颱風各國最新預測路徑出爐，不排除登陸台灣。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，最新(28日2時)各國官方的預測路徑顯示，康芮已調整至登陸台灣。最新(27日20時)歐洲模系集式模擬顯示，康芮的系集平均路徑(粗黑線)亦在台灣登陸，系集模擬路徑分布在其兩側，僅通過鄰近海域而未登陸的數量亦不少，顯示粗黑線仍有不小的「不確定性」，應持續觀察模式的調整。

吳德榮指出，中央氣象署與日本氣象廳皆預測，在未受地形破壞前、達最強時，近中心平均風速48米/秒，為中度颱風上限，帶來的嚴重威脅絕不可小覷。雖意謂不能排除增強為強颱的機率，但部分媒體一直強調「日本氣象廳」已預測為強颱，顯然是「錯誤解讀」。至於「潭美」則即將離開越南，回到南海，亦將減弱為熱帶低壓。

吳德榮說，今日東北季風逐漸南下，北部、東半部轉有局部短暫雨，中南部晴時多雲。北台轉涼，中南部氣溫微降。各地區氣溫為北部20至27度、中部22至33度、南部23至34度及東部21至32度。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，明日、周三(29、30日)東北季風影響，明日迎風面北部、東半部有局部短暫雨，周三康芮外圍水氣匯入，降雨時間拉長、雨量增多，背風面中南部為晴時多雲；氣溫逐日微降，北台濕涼。周四、五(31、1日)「康芮」環流影響，對台構成嚴重威脅，應及早作好防颱準備；但各地風雨的大小？則需視路徑的變化，再同步調整。周六、下周日(2、3日)「康芮」遠離，天氣好轉。

吳德榮說，最新(28日2時)各國官方的預測路徑(左圖)顯示，康芮已調整至登陸台灣。最新(27日20時)歐洲模系集式模擬顯示，康芮的系集平均路徑(粗黑線)亦在台灣登陸，系集模擬路徑分布在其兩側，僅通過鄰近海域而未登陸的數量亦不少(右圖)。擷取自洩天機教室
吳德榮說，最新(28日2時)各國官方的預測路徑(左圖)顯示，康芮已調整至登陸台灣。最新(27日20時)歐洲模系集式模擬顯示，康芮的系集平均路徑(粗黑線)亦在台灣登陸，系集模擬路徑分布在其兩側，僅通過鄰近海域而未登陸的數量亦不少(右圖)。擷取自洩天機教室

吳德榮 康芮 氣溫

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