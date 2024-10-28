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有行旅／恆春半島聆國寶樂音
恆春半島有台灣最後的桃花源之稱，有行旅將帶領旅人入住森林湖畔的隱世牡丹灣villa，七千多坪的villa有近萬棵原生種林木和野溪溫泉美人湯。旅程還會安排國寶級雙人月琴、欣賞排灣族鼻笛傳統技藝以及排灣族長老帶旅人發掘牡丹灣的文化寶藏。另外還有恆春半島產地盛宴，透過五感食藝深入地方文化。
企業家山居歲月系列《台灣最後的桃花源─恆春半島》三天兩夜旅程，十二月一日至十二月三日，報名請洽：02-8643-3926、8643-3959，或請瀏覽有行旅官網：https://reurl.cc/vvN4Do
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