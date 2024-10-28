觀察站／登山教育 不能原地踏步

山林開放五年，登山人口激增，登山運動卻變質成另類旅遊團，不但增加山域事故風險，搶床位、違法紮營亂象頻傳，山屋甚至成了高山垃圾場。登山教育普及不能繼續原地踏步，才能讓開放山林回到正軌。

台灣二○一九年啟動山林開放，主題是「向山致敬」，相較過去禁山、禁海，這是進步的政策，許多國人因此背起行囊走進山野，在一步步登頂中，感受台灣豐富的自然生態和高山美景。

台灣三千公尺以上高山兩百八十多座，地形陡峭垂直，氣候變化極大，許多人看了高山山光雲影變幻莫測、帳篷外就有野生鹿群的影片，激起登山壯志，但許多初次登山者除了知道訓練體能，對登山技巧、氣候判讀、野外求生和自救技能一無所知，徒增登山風險。

尤其，商業團和自組團推波助瀾，更讓人以為登山只是另種型態的觀光旅遊，很多登山者只帶背包及登山杖，帳篷、睡袋都不準備，甚至上山「吃到飽」，在群山中品嘗美食、美酒，當一窩蜂爭相往山林走，就出現山屋、露營地被登山隊擠爆、搶床位的亂象，甚有媽媽團控訴花一萬五千元登玉山違法紮營等爭端。

也有許多民眾興奮上山，隨著體力消耗，背包成了重擔，雖然明知不可亂丟垃圾、廚餘，還是偷偷將垃圾塞在山屋角落、水溝或草叢裡，只為了減輕負擔，種種亂象造成山林環境的負擔。

山林開放政策是美意，但重要的是登山教育要同步落實普及，可惜這幾年原地踏步，許多山友沒有正確登山觀念和知識，缺乏責任自負的觀念反成了破壞山林生態殺手。

政府應積極推廣登山教育，民眾登山前也需充實正確的登山觀念、體認該有的登山責任，才能杜絕亂象。