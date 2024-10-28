避難山屋堆滿垃圾 成生態殺手

政府開放山林五年，為改善山域服務品質，預計在今年底前完成卅座山屋整建或新建計畫；不過，山友素質卻沒能跟上。玉管處、太管處今年巡查山屋都發現充斥垃圾、食物與廚餘亂丟，避難山屋淪為高山垃圾場，更成了生態殺手。

衛福部國民健康署推估，台灣登山人口約五百萬人，攀登百岳有五十萬人。台灣超過三千公尺高山有二八四座，國土署為提升山林活動安全，二○一九年配合推動山屋整體改善計畫，整建十九座、新建十一座山屋。

太魯閣國家公園內有十三座山屋，提供山友申請使用，沒有收費。名列「中橫四辣」熱門路線屏風山、畢祿山，前年新蓋屏風、鋸東兩座新山屋，造型環境佳讓山友大聲叫好，今年四月受花蓮強震影響暫停開放，太管處上山巡查，在屏風山屋發現廢棄帳篷和鍋具、蔬菜等垃圾，志工直呼「好誇張」。

玉山國家公園內有十六座山屋，今年底新觀高山屋將落成，玉管處巡查南二段西段路線，也發現山屋變成垃圾堆，現場除大批垃圾，未吃完的食物、廚餘到處亂丟，環境髒亂不堪。保育志工感嘆，部分山友缺乏公德心，失去對人性的信任。

雪霸國家公園雪東線的七卡、三六九山莊及四秀線桃山、新達山屋，去年都清出一公噸以上的垃圾，垃圾數量居高不下，成了高山生態最大殺手。

資深山友認為，鼓勵民眾親近山林是好事，但不宜興建過多山屋，除了影響自然地貌，山屋垃圾多，尤其是廚餘，會吸引野生動物黃喉貂、黑熊覓食，間接破壞高山生態環境。台灣山林復育協會執行長蔡智豪認為，山友應參加登山教育課程，學習敬山愛山，維護好自然環境，才能盡情擁抱山林。

台中市山岳會總幹事張賀融說，與先進國家相比，台灣山屋並不算多，像日本的山屋多，食宿、設備好，重點在於管理；日本對山屋的補給、垃圾、排遺，由直升機吊掛，山屋採使用者付費；台灣避難型山屋不需費用，但垃圾應由山友自行帶下山，響應「無痕山林」，「只要有人不配合就會破壞高山環境」。