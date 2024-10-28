健康你我他／為孩子說故事 生命譜出彩虹

經營文教事業30多年，事業成熟穩定。眼看同齡朋友、同學紛紛退休，爬山、旅遊過著令人羨慕的生活，我不禁思考，餘生尚且有限，前半生為生活打拚，何不利用珍貴的歲月，做些自己真正想做的事？

於是規畫成為一名半退休人士，每周上班三天，在上班時為孩子們講故事，成為孩子的「故事奶奶」；其餘時間回鄉下過著農婦生活。

讓我意想不到的是，講故事給孩子們聽，竟讓我的人生增添了另一道彩虹。講故事的過程，不僅帶給孩子們無限的想像力，也讓我感受到生命的另一種力量。

像「小毛不可以」故事，讓三歲的小寶貝明白了哪些行為是不可以做的。在故事結束後，我問孩子：「小毛不可以做什麼呢？」小寶貝們總是能清楚回答哪些事情不能做。一位小寶貝甚至低聲且懺悔地說：「我有在家裡跳床。」

這便是故事的力量，「知識不是灌輸，而是分享；生命不是權威的，而是流動的。」每次講完故事後，三歲的小寶貝會主動上前給我一個擁抱，並比著四隻小指頭，甜甜地說：「奶奶！每天都要講這麼多故事喔！」正是這些小小的舉動，深深感動了我。

我珍惜在半退休的時光裡，這道由故事、孩子和生活譜成的彩虹，讓我的人生再次綻放光彩。