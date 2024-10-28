聽新聞
0:00 / 0:00

健康你我他／為孩子說故事 生命譜出彩虹

聯合報／ 文／曾嘉隨（中市北屯）
講故事給孩子們聽，成為人生另一道彩虹。圖／曾嘉隨提供
講故事給孩子們聽，成為人生另一道彩虹。圖／曾嘉隨提供

經營文教事業30多年，事業成熟穩定。眼看同齡朋友、同學紛紛退休，爬山、旅遊過著令人羨慕的生活，我不禁思考，餘生尚且有限，前半生為生活打拚，何不利用珍貴的歲月，做些自己真正想做的事？

於是規畫成為一名半退休人士，每周上班三天，在上班時為孩子們講故事，成為孩子的「故事奶奶」；其餘時間回鄉下過著農婦生活。

讓我意想不到的是，講故事給孩子們聽，竟讓我的人生增添了另一道彩虹。講故事的過程，不僅帶給孩子們無限的想像力，也讓我感受到生命的另一種力量。

像「小毛不可以」故事，讓三歲的小寶貝明白了哪些行為是不可以做的。在故事結束後，我問孩子：「小毛不可以做什麼呢？」小寶貝們總是能清楚回答哪些事情不能做。一位小寶貝甚至低聲且懺悔地說：「我有在家裡跳床。」

這便是故事的力量，「知識不是灌輸，而是分享；生命不是權威的，而是流動的。」每次講完故事後，三歲的小寶貝會主動上前給我一個擁抱，並比著四隻小指頭，甜甜地說：「奶奶！每天都要講這麼多故事喔！」正是這些小小的舉動，深深感動了我。

我珍惜在半退休的時光裡，這道由故事、孩子和生活譜成的彩虹，讓我的人生再次綻放光彩。

人生 奶奶

延伸閱讀

小孩扮「金童玉女」媽祖面前拍照PO網 母致歉提告10餘名辱罵者

展榮「開箱獵人套卡」失言挨批！他高EQ直球回覆了

奪命家居意外！4歲女童家中跳床玩耍 下秒跳出窗外從5樓墜地亡

國民飲品竟只賣8元...他喊5元也不買 全網反讚：狂搬好幾箱

相關新聞

避難山屋堆滿垃圾 成生態殺手

政府開放山林五年，為改善山域服務品質，預計在今年底前完成卅座山屋整建或新建計畫；不過，山友素質卻沒能跟上。玉管處、太管處...

3C育兒省事？ 專家示警：影響腦部發育

三Ｃ保母省事方便，但專家警告，如讓幼兒長期獨自使用三Ｃ產品，除了造成過動、注意力不集中等問題，還可能影響腦部發育，腦容量...

新冠病毒頻變異 專家籲建疫情、藥物地圖

「新冠病毒一直變異，先前疫苗效果已有限，目前每周重症病例約卅多例，也比流感難控制。」台灣感染管制學會理事長王復德憂心，新...

康芮恐成57年來首個11月登陸颱風 周四變天豪雨炸3地「下到紫爆」

輕颱康芮預估周二上半天增強為中度颱風，中央氣象署預報員張承傳表示，周二起康芮逐漸北轉向台灣東部海面前進，北轉角度決定對台...

增山屋添事故？ 山友：風險觀念沒長進

開放山林帶動登山熱，政府廣設山屋作為高山長程路線避難場所，但有山友認為，山屋數量增加反而降低風險準備。玉管處表示，山屋除...

觀察站／登山教育 不能原地踏步

山林開放五年，登山人口激增，登山運動卻變質成另類旅遊團，不但增加山域事故風險，搶床位、違法紮營亂象頻傳，山屋甚至成了高山...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。