健保署腦中風3政策 搶救千人生命

「我當醫師不夠理解病人的苦，在成為家屬後才開始了解，遠離中風減少殘障，不能只是口號。」10月29日是世界腦中風日，台灣腦中風學會理事長連立明感慨的說，他的父親與岳父都在多年前中風，成為全台43.6萬名患者之一，面對中風家庭治療及復健的辛苦，他完全感同身受。

天氣轉涼後，寒冷冬天即將來臨，也是中風的高危險季節。據統計，台灣每年約4萬人發生急性缺血性腦中風，日前由台灣腦中風學會、台灣腦中風病友協會與三軍總醫院共同舉辦「2024世界中風日在台北」活動，結合現場醫師健康講座、器官捐贈宣導、趣味闖關活動，傳遞腦中風預防觀念，現場超過千名民眾參與，聯合報慢病好日子也於現場設置攤位，進行腦中風最愛問的趣味闖關活動，一同關懷國人健康。

連立明表示，中風是臥床失能主因之一，除了在急性期的第一線救治很重要之外，一旦出院後，若三高等危險因子控制不理想，很可能二次中風，因此患者出院後的控制更令人憂心，也需要家人一起監督。

健保署自去年開始，陸續推出中風「減災」3支箭，一是血栓溶解劑自3小時內調整為4.5小時內使用；二為取栓手術自8小時內改為24小時內使用；今年7月起實施腦中風經動脈取栓術病人跨院合作照護計畫，目前已有381家醫院加入，預估今年成功救治腦中風患者人數，比去年增加900多人。

健保署長石崇良表示，明年1月將推出腦中風患者出院個案管理計畫，追蹤病人用藥情況、三高控制，以降低再次中風機率。連立明建議腦中風患者出院個案管理計畫加入「健康台灣888計畫」，以利患者落實三高控制，以及減肥、戒菸、多運動，與持續追蹤心房顫動等，養成正確預防再次中風的方法，每年應可降低3.1%，約1200人再次中風的危機。