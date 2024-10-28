健康名人堂／三箭齊發 才能降低癌症死亡率

降低癌症死亡率有三「箭」，分別是「擴增癌篩」、「早期痊癒」、「晚期延壽」，三者並進。

歐美近年整體癌症死亡率穩定下降，台灣癌症死亡率及發生率仍居高不下，比鄰近韓、日更高，且國人整體平均餘命也比韓、日短。賴總統就任提出「健康台灣」願景，表示將「強化癌症篩檢」、「聚焦基因檢測及精準醫療」、「成立癌症新藥基金」，承諾2030年癌症死亡率降低三分之一。雖有難度，但我們樂見其成。

明年擴大癌症篩檢

政府已積極規畫與推動，國健署正式公布從明年元月起，增列40億元擴大乳癌、大腸直腸癌、口腔癌、子宮頸癌，乃至肺癌的篩檢年限及適用範圍。以乳癌為例，下修降至40歲，上修至74歲，必可篩出更多早期乳癌患者，相信其他癌症亦有同樣成效，算是篩檢政策重大進展。

健保署也積極推動「癌症新藥基金」，預定從民國114年起，以公務預算挹注50億元用於全民健保基金，擬定用於「癌症新藥暫時性支付專案」，並逐年增加達到百億元。

確實近兩年來，健保署已將更多癌症新藥納入健保給付，目前除了晚期癌症新藥快速納入給付，早期癌症亦加速納入，但到目前為止，仍有67%給付條件不符國際標準治療指引，另還有三大缺陷，包括「限縮療程」、「限縮適用對象」及「不得替換或併用」，乳癌有8項新藥，就有5項被限縮用藥資格，其他癌症新藥亦有同樣情形。

從事乳癌診治多年，近20年來癌症醫療進步快速。台灣已是開發的先進國家，在2000至2019年，對健康的投資占GDP比重及年成長率，比「OECD（世界經濟合作暨發展組織）」國家的平均值1.55%仍低，只占1.09%，南韓年成長3.96%，日本年成長2.26%，皆高於我國。

及早引進癌症新藥

目前台灣健康支出只占GDP 6.2%，為美國的三分之一、日本的二分之一。基於「健康人權」的普世價值，政府投入健康的預算應大幅度增加，癌症新藥基金上限100億元，其實上達千億元亦不為過。過去癌症新藥引進都從晚期癌症先核給，但晚期癌症只能延長生命，早期癌症新藥的核可使用才有完全痊癒的機會。

過去的癌症篩檢年限及適用範圍也有很多限制，但期待癌症死亡率降低，應多管齊下方能落實。「擴大癌篩範圍，揪出早期癌症」、「早期癌症治療要完整，癌症新藥及早引進，增加痊癒機會」、「晚期癌症永不放棄，積極治療，亦可延命而且可以提高生活品質」，如此三箭並行，才能真正降低死亡率，達到增加活存率的目標。

誠摯希望在賴總統呼籲「健康台灣」的願景下，相關單位積極整合、規畫並執行癌症防治各項計畫。另外，提升民眾健康識能（health literacy），亦是防治工作重要一環，政府要勇於承擔，如此才能讓台灣的癌友在身心靈得到優質照顧，不僅能夠活命，更要活出尊嚴與精彩。