退休力／熟男熟女二度婚戀 高愛倫：開誠布公最重要

「因為寂寞得太久，熟男熟女情開二度，可能比你想像得更義無反顧、更激烈。」銀色髮絲亮麗的作家高愛倫不怕再愛一次，但也選擇理性地相信愛情，她呼籲，中高齡二次婚戀一定要彼此開誠布公，具體聊期待與條件，甚至透過設定意定監護都是保護自己的好方法。

媒體影劇人出身的高愛倫，擔任過民生報總監、大成報總編輯、星報總編輯，被稱為最受藝人信賴的媒體人，她不僅是金曲獎作詞入圍人，近年更以作者身分出版許多書籍，談人生、談憂鬱，更談愛情。

在聯合報11月9日舉辦的「2024退休力論壇暨博覽會」，高愛倫將以「再上一堂愛情必修課」為題，分享中高齡婚戀的勇敢與慎重。

在台灣，45歲以上中高齡女性超過500萬人，其中未婚、離婚、喪偶者占了四成，令人驚訝的是，據資料顯示，這些女性持續保持單身的意願很高，顯示在台灣要邁入超高齡社會的時刻，超單身成為許多人的實況。

見面第三次 就要身分驗證

今年71歲的高愛倫逆勢而行，她剛剛完成了婚姻登記手續，外號「185」的丈夫吳定南成為體貼溫柔的大山。她說，見面第三次，「185」就帶她見家人，她也坦率地問他要身分證驗明正身，問經濟狀況，雙方都以誠示人。「我的運氣很好，談戀愛絕對需要運氣，我們確定自己不會騙人，可是我們不確定別人會不會騙人。」

高愛倫說，中高齡談感情一定要理性，因為中高齡婚戀，將牽扯更多的人生成本，「我們已經摔不起感情的傷。年輕時相愛是沒有成本的，只是付出了青春。然而，中年之後的婚戀，牽涉到社會地位、人生財富，一場失敗的戀愛就可能面臨身敗名裂、傾家蕩產的風險。」

朋友圈找對象 易知根知底

她建議，盡量在朋友圈裡找對象，知根知底較不容易碰到騙子，如果要在社團中找對象，也要是正派管理的團體。找伴侶最重要的是志同道合，為了給彼此安全感，開誠布公的談具體條件與期待，是非常重要的，雙方的信任感也比較容易建立。

對於熟男熟女的婚戀，誠實很重要，高愛倫對「185」說，「我不會成為你的負擔，我沒有能力幫別人背負擔，如果你有財務問題，我有能力也不會幫助你，相對的，發現我有財務問題，你拔腿就跑，不要客氣。」

不過，她說，或許是孤單、寂寞太久，當感情來的時候，這些熟男熟女陷入感情的速度與激烈的程度，叫人吃驚。她看到太多朋友陷入感情時，誰叫也叫不醒，好心提醒時，還落得一句「你們嫉妒我吧」。

高愛倫以自身為例，她已設定了意定監護人，還不只一位。意定監護，也就是成年人透過委任契約，預先選任自己的監護人，以防自己未來因失能、失智而受監護宣告時，無法對監護人的人選表達意願。意定監護人不限於親友、配偶，「選一個真正對你好的人，不要期待、也不要考驗人性」。