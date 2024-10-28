新冠病毒頻變異 專家籲建疫情、藥物地圖

「新冠病毒一直變異，先前疫苗效果已有限，目前每周重症病例約卅多例，也比流感難控制。」台灣感染管制學會理事長王復德憂心，新冠病毒持續變異，隨著免疫逃脫能力增強，傳統疫苗效果有限，對高齡、慢性病等高風險族群，也易引發重症、死亡威脅。

隨著極端氣候變化、冬季天氣變冷，新冠疫情恐更難控制，王復德指出，若沒有做好準備，病毒株一旦轉強、醫療負擔加重，台灣將面臨嚴峻考驗。

王復德建議，政府應編列足夠預算，確保防疫物資供應不斷鏈，在整體防疫規畫上，也應建置疫情熱點地圖、抗病毒藥物供應地圖。而疫情熱點地圖就像登革熱防治，讓高風險族群知道哪一區域重症人數較多，可趨吉避凶，而抗病毒藥物供應地圖可讓需用藥病患第一時間掌握資訊、迅速應變。

立法院厚生會會長、立委萬美玲日前揭露，明年政府新冠防疫預算僅編列一點九億元，且多用於實驗研究，對於新冠或其他新興傳染病相關防疫政策，預算來源不穩定。她擔心，政府與民眾同步鬆懈，入冬後新冠病毒更活躍、肆虐，對防疫工作不利。

對於新冠防疫物資準備，疾管署指出，目前新冠肺炎抗病毒藥物儲備量充足無虞，將持續監測藥物使用情況，並視疫情需要評估是否擴充需求，明年度若遇大規模緊急疫情，將以衛福部相關預算進行調度，並擴大抗病毒藥物採購。

王復德認為，抗病毒藥物、篩檢試劑、疫苗等供應、製造，多掌握在外國廠商，當病毒轉趨強悍、致命性升高，或出現更強新興傳染病，又逢防疫物資準備不足，過去亂象將重演。台灣將邁入超高齡社會，面臨病毒攻擊，更是脆弱，「防疫物資等同戰備物資，不能因快篩的人減少、用藥的人減少就縮減預算」！

王復德直言，在防疫預算的規畫上，宣傳亦不可或缺，透過宣傳，民眾、高齡族群才知道接種疫苗、快篩、五天內及早用藥的重要性。對於長照機構、安養中心等年長者聚集之處，更建議用公費提供免費快篩試劑，讓年長者一有症狀，便可迅速確診、用藥。

「新冠防疫不只是老人、慢性病族群的事！」王復德提醒，雖然年輕人、中年人染疫，致死、重症機率不高，但一旦接觸老人等脆弱族群，病毒可能造成傷害，因此建議民眾盡快接種最新JN.1疫苗，有疑似症狀要盡速快篩，確診者也要做好防護，若為高風險族群需盡快用藥，才能真正受保護。