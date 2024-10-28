台北醫學中心8家變10家 監院糾正衛福部

衛福部先前公布二○二三年醫學中心評鑑結果，台北區醫學中心家數由八家增為十家，引發爭議。監察院昨表示，衛福部未依正常作業程序規定，逕自增額評定為十家，傷害醫院評鑑公信力，監察院會已通過對衛福部的糾正案。

監委表示，過往衛福部均以醫院評鑑總成績擇優評定「醫學中心」，去年卻以分數接近、不同委員評分標準難以齊一為由，逕自由八家增為十家，不尊重評鑑委員醫學背景及醫院管理專業，更損害醫院對評鑑結果之確信，且違反行之多年並已公告之醫院評鑑及教學醫院評鑑作業程序，均有違失。

此外，衛福部增額評定台北區二家醫學中心，可能衍生諸多問題，包括國內醫學中心更集中於雙北地區、新增醫學中心地區醫療院所競爭護理人力、醫學中心家數增加使健保點值再遭稀釋、影響至該醫院就醫民眾之部分負擔等。

衛福部次長林靜儀表示，衛福部尊重監察院的糾正，今年完成中區、南區及高屏區醫學中心評鑑後，醫策會將成立醫院評鑑改革小組，重新討論評鑑細節及標準。