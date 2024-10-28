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流感疫情恐下月中提前來襲

聯合報／ 記者李青縈／台北報導

疾管署預估今年流感疫情，恐怕提早至十一月中旬來襲，呼籲民眾盡速施打疫苗。且研究發現，接種疫苗的長者因流感住院，會比沒有接種疫苗者減少約二千六百元的費用。

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬表示，最常見流感併發症是肺炎，高血壓、糖尿病、阻塞性肺疾病、慢性咳嗽等為高風險族群。一住院五至七天，自費醫療費用大都不會超過萬元。

至於健保給付部分，成功大學臨床藥學與藥物科技研究所教授歐凰姿分析，二○一九年至二○二二年流感季節的健保數據，比較有接種流感疫苗、未接種疫苗長者等流感住院事件，結果顯示，接種流感疫苗的民眾如果重症住院一次，健保給付費用平均比沒有接種疫苗者少二六六○元，主因為疫苗提供保護力，即使為重症，也相對輕微。

在疫情預估上，台大公衛學院教授陳秀熙以南半球經驗為例，認為今年流感疫情將提早到來，從往年的十二月提早至十一月開始，預計先流行Ａ型流感，再換為Ｂ型流感，如果抵抗力較差，可能連著感染兩次不同病毒。

陳秀熙表示，預估二○二六年新冠病毒才會流感化，且呼吸道病毒容易彼此互相影響，疫情後呼吸道融合病（ＲＳＶ）、腸病毒在幼兒間流行加劇，提醒二至五歲幼兒要做好個人防疫工作。

流感疫苗 疫情 腸病毒

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