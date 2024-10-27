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基市潮境保育區珍貴發現 捕捉到腎形真葉珊瑚、矛形岩瓷蟹身影

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府今天邀請公民科學家，分享潮境保育區的觀察成果與珍稀生物紀錄，圖為腎型真葉珊瑚。圖／基市府提供
基隆市政府今天邀請公民科學家，分享潮境保育區的觀察成果與珍稀生物紀錄，圖為腎型真葉珊瑚。圖／基市府提供

基隆市政府今天邀請公民科學家，分享潮境保育區的觀察成果與珍稀生物紀錄，並結合在地居民、漁村文化與海洋生態保育，進行漁村及潮間帶導覽，介紹傳統漁法和潮間帶生態，宣導海洋保護區的重要性。

基市府運用海委會海洋保育署補助經費，執行「基隆市海洋保護區經營及管理維護計畫」，持續累積潮境保育區生態數據，及舉辦公民科學家培訓營。市府今天發表望海巷潮境海灣水產動植物繁殖保育區生態調查，以及基隆海洋公民科學家培訓計畫執行成果，藉以推廣海洋保護理念。

市府表示，今年培訓營涵蓋保育區及鄰近和平島公園，並新增夜間潮間帶場次，共舉辦8場次，有119名基隆海洋公民科學家參加，認識海洋生物與棲地保護知識外，也鼓勵公民科學家將影像上傳海保署「iOcean」海洋生物目擊回報系統，為台灣的生物資料庫貢獻數據。

基隆市政府今天邀請公民科學家，分享潮境保育區的觀察成果與珍稀生物紀錄，圖為矛形岩瓷蟹。圖／基市府提供
基隆市政府今天邀請公民科學家，分享潮境保育區的觀察成果與珍稀生物紀錄，圖為矛形岩瓷蟹。圖／基市府提供

基市府產業發展處副處長蔡馥嚀表示，透過公民科學家的鏡頭，今年捕捉到保育區內罕見的「腎形真葉珊瑚」、「矛形岩瓷蟹」和「直額掃帚蝦」，凸顯公民科學家在生態監測中的貢獻與重要性，這些影像紀錄將成為海洋保育意識成長的種子，未來希望有更多人加入海洋公民科學家行列，讓台灣的海洋逐步茁壯。

潮境保育區2016年成立後，持續推動生態系統的監測及保護，今年再啟動潮境2.0方案，畫定核心區與永續利用區，進行分區管理，包含總量管制、證照限制、開放期間及調整海菜採捕申請方式等，使保育管理邁入新的里程碑。

產業發展處海洋及農漁發展科長許又今表示，潮境保育區11月1日轉為休養期，預計至明年4月1日重新開放，今年11月1日至明年3月31日潮境保育區不開放進入，請民眾遵守規定，一同守護海洋資源。

基隆市政府今天邀請公民科學家，分享潮境保育區的觀察成果與珍稀生物紀錄，並進行漁村及潮間帶導覽。圖／基市府提供
基隆市政府今天邀請公民科學家，分享潮境保育區的觀察成果與珍稀生物紀錄，並進行漁村及潮間帶導覽。圖／基市府提供
基隆市政府今天邀請公民科學家，分享潮境保育區的觀察成果與珍稀生物紀錄，並進行漁村及潮間帶導覽。圖／基市府提供
基隆市政府今天邀請公民科學家，分享潮境保育區的觀察成果與珍稀生物紀錄，並進行漁村及潮間帶導覽。圖／基市府提供
基隆市政府今天邀請公民科學家，分享潮境保育區的觀察成果與珍稀生物紀錄，並進行漁村及潮間帶導覽。圖／基市府提供
基隆市政府今天邀請公民科學家，分享潮境保育區的觀察成果與珍稀生物紀錄，並進行漁村及潮間帶導覽。圖／基市府提供
基隆市政府今天邀請公民科學家，分享潮境保育區的觀察成果與珍稀生物紀錄，並進行漁村及潮間帶導覽。圖／基市府提供
基隆市政府今天邀請公民科學家，分享潮境保育區的觀察成果與珍稀生物紀錄，並進行漁村及潮間帶導覽。圖／基市府提供

基隆 潮間帶 生態保育 科學家

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