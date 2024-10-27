基市潮境保育區珍貴發現 捕捉到腎形真葉珊瑚、矛形岩瓷蟹身影
基隆市政府今天邀請公民科學家，分享潮境保育區的觀察成果與珍稀生物紀錄，並結合在地居民、漁村文化與海洋生態保育，進行漁村及潮間帶導覽，介紹傳統漁法和潮間帶生態，宣導海洋保護區的重要性。
基市府運用海委會海洋保育署補助經費，執行「基隆市海洋保護區經營及管理維護計畫」，持續累積潮境保育區生態數據，及舉辦公民科學家培訓營。市府今天發表望海巷潮境海灣水產動植物繁殖保育區生態調查，以及基隆海洋公民科學家培訓計畫執行成果，藉以推廣海洋保護理念。
市府表示，今年培訓營涵蓋保育區及鄰近和平島公園，並新增夜間潮間帶場次，共舉辦8場次，有119名基隆海洋公民科學家參加，認識海洋生物與棲地保護知識外，也鼓勵公民科學家將影像上傳海保署「iOcean」海洋生物目擊回報系統，為台灣的生物資料庫貢獻數據。
基市府產業發展處副處長蔡馥嚀表示，透過公民科學家的鏡頭，今年捕捉到保育區內罕見的「腎形真葉珊瑚」、「矛形岩瓷蟹」和「直額掃帚蝦」，凸顯公民科學家在生態監測中的貢獻與重要性，這些影像紀錄將成為海洋保育意識成長的種子，未來希望有更多人加入海洋公民科學家行列，讓台灣的海洋逐步茁壯。
潮境保育區2016年成立後，持續推動生態系統的監測及保護，今年再啟動潮境2.0方案，畫定核心區與永續利用區，進行分區管理，包含總量管制、證照限制、開放期間及調整海菜採捕申請方式等，使保育管理邁入新的里程碑。
產業發展處海洋及農漁發展科長許又今表示，潮境保育區11月1日轉為休養期，預計至明年4月1日重新開放，今年11月1日至明年3月31日潮境保育區不開放進入，請民眾遵守規定，一同守護海洋資源。
‧退役警犬到新家見主人是老戰友「眼珠快掉出來」：怎麼是你
‧12貓趴陽台等飼主下班！他直擊現場喊羨慕 網一面倒罵爆
‧橘貓「把床挖成想要形狀」改造完翻肚爽躺 超符合喵體工學
‧狗狗經常趴著「雙手交叉」是想說什麼？1原因超暖
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言