日月潭馬拉松吸逾6000人響應 醫建議「結伴」提高運動意願

風景優美的日月潭是知名旅遊勝地，今天舉辦的環湖馬拉松活動更是吸引逾6000名國內外跑者，醫療保健領導者亞培從2019年開始贊助賽事，今年更在現場規畫，可幫助降低突發心血管疾病風險的專業健檢項目諮詢服務，醫師提醒，要把運動當作一種習慣，只要肯動就直得鼓勵，而跑步不需特殊器材或場地，適合日常執行，也建議民眾結伴進行增加運動樂趣。

世界馬拉松大滿貫亞培分齡世界排名賽，專為40歲以上跑者設計，涵蓋全球六大城市及375場資格賽，每年有超過百萬名跑者申請參加賽事，東京馬拉松近期更創下，單場最多完成世界六大馬的六星完賽者紀錄，亞培自2019年起，持續贊助日月潭馬拉松，並帶領醫護人員、病友、產品使用者及員工共同參與，充分展示出推廣培養運動習慣以活出健康精彩的成果。

安素使用者劉家宏本次跑出「超半馬29k分組第四名」的好成績，熱愛慢跑運動的他，已有10年的跑步經歷，儘管平日擔任業務，仍會在繁忙的生活中抽時間運動，透過每日慢跑和每周兩次的間歇跑，實踐他的健康理念，日月潭環湖馬拉松也成為他每年的必跑賽事，湖畔美景讓參賽更愉快，很高興這次可以獲得分組名次，也希望明年能取得更好的成績。

今年第二度參加的衛福部彰化醫院家醫科主任廖曜磐表示，培養運動習慣是維持健康的關鍵，跑步因為不需特殊器材或場地，很適合日常執行，也建議結伴進行增加運動樂趣，像他自己就有一群很會「推坑」的朋友，自己也因此莫名其妙地參加了三鐵等比賽項目。

廖曜磐分享，曾有位很注重健康飲食的朋友，卻收到有紅字的健檢報告，還好透過慢跑訓練肌耐力並提升心肺功能後，不只變得熱衷慢跑運動，體態方面也有改善，對於慢性病友，特別是年長族群，適當的運動搭配醫師建議的重點營養素及定期健檢，能夠有效控制病情並追蹤自己的健康，不論一般民眾或慢性病患者，只要透過均衡營養與優質蛋白質的攝取，搭配循序漸進的訓練，落實持續運動，都能達成健康目標。

亞培強調，健康建立在均衡營養和規律運動之上，除了為參賽者提供安素營養品外，今年更在現場規畫，可幫助降低突發心血管疾病風險的專業健檢項目諮詢服務，呼籲民眾定期檢查以掌握自身健康狀況，攜手邁向更健康的未來。