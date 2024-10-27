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影／嘉義連8起淺層地震 學者籲：第一時間先到戶外

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
中正大學地球與環境科學系研究團隊，今天下午地震發生後第一時間去野外架設監測站拍攝到附近民宅受損情形作為日後研究參考。圖／翻攝畫面
中正大學地球與環境科學系研究團隊，今天下午地震發生後第一時間去野外架設監測站拍攝到附近民宅受損情形作為日後研究參考。圖／翻攝畫面

嘉義縣中埔鄉今下午2時19分起，1個半小時內發生8起地震，很多人都感受到地震的威力，還有民眾聽到疑似地鳴聲後才地震。幸好未傳出有人員傷亡，不過，有零星災情傳出，中正大學地球與環境科學系研究團隊，今天下午地震發生後第一時間去野外架設監測站拍攝到附近民宅受損的影片，民眾著圍牆倒塌仍心有餘悸。

中正大學地球與環境科學系教授溫怡瑛表示，蒐集今天地震及配合相關資料，發現今天地震與梅山斷層類似左向滑移，但梅山斷層是右向滑移。主因係板塊運動之後擠壓所造成的能量釋放。

溫怡瑛說，研究團隊下午到現場蒐集相關資料，拍攝到一些女兒牆倒塌壓壞車子或圍牆倒塌狀況，呼籲大家要小心。這次地震系列特色都是淺層地震，能量很容易傳達到地表，對於一些老舊建物會有危險性，居民第一時間感受晃動很大時，建議先到戶外做應變措施，不要一直待在建築物裡面等待地震過去，因為地震造成的災害是無法預測。

中正大學地球與環境科學系研究團隊，今天下午地震發生後第一時間去野外架設監測站拍攝到附近民宅受損情形作為日後研究參考。圖／翻攝畫面
中正大學地球與環境科學系研究團隊，今天下午地震發生後第一時間去野外架設監測站拍攝到附近民宅受損情形作為日後研究參考。圖／翻攝畫面
中正大學地球與環境科學系研究團隊，今天下午地震發生後第一時間去野外架設監測站拍攝到附近民宅受損情形作為日後研究參考。圖／翻攝畫面
中正大學地球與環境科學系研究團隊，今天下午地震發生後第一時間去野外架設監測站拍攝到附近民宅受損情形作為日後研究參考。圖／翻攝畫面
中正大學地球與環境科學系研究團隊，今天下午地震發生後第一時間去野外架設監測站拍攝到附近民宅受損情形作為日後研究參考。圖／翻攝畫面
中正大學地球與環境科學系研究團隊，今天下午地震發生後第一時間去野外架設監測站拍攝到附近民宅受損情形作為日後研究參考。圖／翻攝畫面

中正大學 地震

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