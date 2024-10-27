影／嘉義連8起淺層地震 學者籲：第一時間先到戶外

嘉義縣中埔鄉今下午2時19分起，1個半小時內發生8起地震，很多人都感受到地震的威力，還有民眾聽到疑似地鳴聲後才地震。幸好未傳出有人員傷亡，不過，有零星災情傳出，中正大學地球與環境科學系研究團隊，今天下午地震發生後第一時間去野外架設監測站拍攝到附近民宅受損的影片，民眾著圍牆倒塌仍心有餘悸。

中正大學地球與環境科學系教授溫怡瑛表示，蒐集今天地震及配合相關資料，發現今天地震與梅山斷層類似左向滑移，但梅山斷層是右向滑移。主因係板塊運動之後擠壓所造成的能量釋放。