聽新聞
0:00 / 0:00
影／嘉義連8起淺層地震 學者籲：第一時間先到戶外
嘉義縣中埔鄉今下午2時19分起，1個半小時內發生8起地震，很多人都感受到地震的威力，還有民眾聽到疑似地鳴聲後才地震。幸好未傳出有人員傷亡，不過，有零星災情傳出，中正大學地球與環境科學系研究團隊，今天下午地震發生後第一時間去野外架設監測站拍攝到附近民宅受損的影片，民眾著圍牆倒塌仍心有餘悸。
中正大學地球與環境科學系教授溫怡瑛表示，蒐集今天地震及配合相關資料，發現今天地震與梅山斷層類似左向滑移，但梅山斷層是右向滑移。主因係板塊運動之後擠壓所造成的能量釋放。
溫怡瑛說，研究團隊下午到現場蒐集相關資料，拍攝到一些女兒牆倒塌壓壞車子或圍牆倒塌狀況，呼籲大家要小心。這次地震系列特色都是淺層地震，能量很容易傳達到地表，對於一些老舊建物會有危險性，居民第一時間感受晃動很大時，建議先到戶外做應變措施，不要一直待在建築物裡面等待地震過去，因為地震造成的災害是無法預測。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言