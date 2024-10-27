花蓮發生規模5.3地震 氣象署：0403餘震進行應力調整

繼下午嘉義縣中埔鄉連8震後，花蓮縣今晚間6時21分發生規模5.3地震，17縣市有感，並針對宜花2縣市發布國家級警報。氣象署長地震測報中心指出，此地震為0403花蓮地震的餘震。

中央氣象署發布第486號顯著有感地震報告，花蓮縣今晚間6時21分發生規模5.3地震，震央位於花蓮市，地震深度17.7公里。氣象署針對宜蘭縣、花蓮縣發布國家級警報。

各縣市最大震度部分，花蓮縣、南投縣最大震度為4級，宜蘭縣、台中市、雲林縣震度3級，桃園市、台東縣、苗栗縣、新竹縣、彰化縣、嘉義縣2級，新北市、新竹市、台北市、嘉義市、台南市、高雄市最大震度1級。

氣象署地震測報中心表示，今晚間6時21分花蓮縣花蓮市發生規模5.3地震，深度17.7公里，已對花蓮縣發布「地震速報」國家級警報。

地震測報中心說明，此地震為0403花蓮地震的餘震，震央與主震距離約17公里。由於主震規模7.2所產生的破裂長度推測逾60公里以上，破裂區域地層需要較長時間進行應力調整，提醒民眾隨時做好地震防災準備，以應對可能發生的地震搖晃。