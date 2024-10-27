康芮恐成57年來首個11月登陸颱風 周四變天豪雨炸3地「下到紫爆」

輕颱康芮預估周二上半天增強為中度颱風，中央氣象署預報員張承傳表示，周二起康芮逐漸北轉向台灣東部海面前進，北轉角度決定對台影響程度，目前估計朝台灣東方海面通過機率較大，若周三登台，將是自1967年「吉達」颱風以來，睽違57年在11月登陸台灣的颱風，但目前路徑變化大，「談哪裡登陸還太早」。

張承傳表示，康芮颱風目前位在菲律賓呂宋島東方海域，朝西北西方向移動，預估周二（29日）上半天就會增強為中度颱風，周三（30日）達中颱上限。未來太平洋高壓若若沒減弱太多，路徑將持續西修，預估周四、周五（31日、11月1日）間從東北角近海通過。

日本氣象廳最新預測預估在周五直接登陸宜蘭，張承傳說，若康芮颱風於周五（11月1日）直接登台，將是自1967年吉達颱風以來，睽違57年在11月登陸台灣的颱風，但目前路徑變化大，「談在哪裡登陸還太早」，後續氣象署會持續觀察。

降雨部分，張承傳指出，明天至周二（28、29日）東北季風增強，北部、東北部地區天多雲有雨，尤其大台北、宜蘭地區有較大雨勢、時間較長且降雨範圍廣，花東地區有零星降雨，中南部則是多雲到晴，午後有局部短暫陣雨。

周三（30日）起，東北季風加上颱風外圍環流影響，迎風面雨勢增強，基隆北海岸、大台北及東北部有大雨發生機率，其他地區轉為多雲，南部及中部山區有午後陣雨。

周四、五（31日、11月1日）2天為康芮颱風距離台灣最近時間，各地降雨機率高，尤其北部、基隆北海岸、東北部需留意局部大雨或豪雨，另外花東、中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區也有零星降雨。

周六、日（11月2日、3日）颱風逐漸遠離，各地降雨趨緩，但東北季風影響仍持續，迎風面的北部、東半部仍有降雨，其他地區回歸到多雲到晴、午後陣雨的天氣型態。