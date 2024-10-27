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地牛翻身！18:21花蓮規模5.3地震 最大震度4級「17縣市有感」
繼下午嘉義縣中埔鄉連8震後，中央氣象署發布第486號顯著有感地震報告，花蓮縣今晚間6時21分發生規模5.3地震，震央位於花蓮市，地震深度17.7公里。氣象署針對宜蘭縣、花蓮縣發布國家級警報。
氣象署指出，花蓮縣、南投縣最大震度為4級，宜蘭縣、台中市、雲林縣震度3級，桃園市、台東縣、苗栗縣、新竹縣、彰化縣、嘉義縣2級，新北市、新竹市、台北市、嘉義市、台南市、高雄市最大震度1級。
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