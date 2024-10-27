聽新聞
0:00 / 0:00

康芮颱風明起北轉 海陸警可能齊發「這2天影響最劇」

中央社／ 台北27日電
氣象署今午更新颱風康芮最新動態，行進路徑又離台灣更近，30日至11月1日影響台灣，北部、東北部降雨顯著。圖／翻攝自中央氣象署網站
氣象署今午更新颱風康芮最新動態，行進路徑又離台灣更近，30日至11月1日影響台灣，北部、東北部降雨顯著。圖／翻攝自中央氣象署網站

氣象署今天下午更新颱風康芮最新動態，行進路徑又離台灣更近，30日至11月1日影響台灣，北部、東北部降雨顯著，由於康芮暴風圈大，強度將接近中颱上限，在接近台灣時不排除海陸警齊發。

中央氣象署預報員張承傳告訴中央社記者，根據最新資料，由於太平洋高壓減弱幅度不大，輕颱康芮行進路徑又離台灣更近，預計明天起會開始北轉，未來將接近台灣東北部海面後轉北上、再往東北方向移動。

張承傳指出，目前預估康芮在接近台灣的過程中仍然在增強，距台最近的時間可能會達中颱上限，且暴風半徑約280公里，不排除在接近的過程中會發布海上、陸上颱風警報。

未來一週的天氣，張承傳表示，今晚至29日東北季風開始增強，北部及東北部有局部短暫雨，大台北及宜蘭地區並有局部較大雨勢。

張承傳指出，預估30日會受東北季風及康芮外圍環流影響，北部、東北部有局部大雨發生；31日、11月1日颱風影響最顯著，北部、東北部可能有局部豪雨等級降雨；11月2日康芮就會逐漸遠離台灣，各地降雨減少，僅剩東北季風迎風面仍有局部短暫雨。

氣溫方面，張承傳說明，明天受東北季風影響，北部、東北部高溫下降到約攝氏24至26度，低溫約22、23度；中南部高溫約29、30度，低溫約22至24度，要留意日夜溫差。

張承傳提醒，明天西南部、東南部沿海及澎湖有長浪發生；29日至11月1日基隆北海岸、東半部、恆春半島沿海及馬祖要留意長浪發生。

康芮 東北季風 氣象署 颱風

延伸閱讀

恐成中颱！康芮這3天最接近台灣 北東轉濕涼局部大雨

歐洲最新預測康芮「周五花蓮登陸」 粉專告警：大又強的颱風

雙颱「很可能相互影響」 鄭明典：康芮還不一定會往北

東北季風今晚起影響2地 下周還有一波接力恐伴隨颱風

相關新聞

康芮恐成57年來首個11月登陸颱風 周四變天豪雨炸3地「下到紫爆」

輕颱康芮預估周二上半天增強為中度颱風，中央氣象署預報員張承傳表示，周二起康芮逐漸北轉向台灣東部海面前進，北轉角度決定對台...

康芮颱風明起北轉 海陸警可能齊發「這2天影響最劇」

氣象署今天下午更新颱風康芮最新動態，行進路徑又離台灣更近，30日至11月1日影響台灣，北部、東北部降雨顯著，由於康芮暴風...

影／嘉義連8起淺層地震 學者籲：第一時間先到戶外

嘉義縣中埔鄉今下午2時19分起，1個半小時內發生8起地震，很多人都感受到地震的威力，還有民眾聽到疑似地鳴聲後才地震。幸好...

花蓮地震規模5.3震度4級 居民：原本小搖…突然大力搖晃

今晚6時21分花蓮發生芮氏規模5.3地震，震央就在花蓮市，深度17.7公里，最大震度花蓮市4級。這起地震事先沒有地鳴聲，...

嘉義中埔下午連8震 在地人感受到威力：一直有地鳴聲！想起921

嘉義縣中埔鄉今下午2時19分起，1個半小時內發生8起地震，中央氣象署地震中心解釋，預估未來1周內，嘉義縣中埔鄉附近將出現...

天冷想泡湯？ 小心「冬季癢」找上身 老年人最常出狀況

進入秋冬，肌膚容易出問題，不少人陸續出現乾燥、粗糙、搔癢、脫屑、龜裂等症狀。林口長庚醫院皮膚科主治醫師吳明穎表示，秋冬早...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。