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近視又老花 醫：2方式改善霧濛濛、眼壓高症狀

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
40歲過後，看近物開始吃力，甚至必須拿掉近視眼鏡看書，代表老花眼報到了。示意圖／ingimage
40歲過後，看近物開始吃力，甚至必須拿掉近視眼鏡看書，代表老花眼報到了。示意圖／ingimage

年過40歲，各種初老症狀陸續出現，例如，皮膚變差、肌肉流失、記憶減退、眼睛聚焦能力降低……皮膚皺了可以靠保養品，肌肉骨骼及大腦可以鍛鍊，唯獨「老花」難以改變。眼科醫師張朝凱表示，眼睛從40歲左右開始衰老，當閱讀變得吃力時，代表已經難逃「視茫茫」的老花命運。

張朝凱說，隨著年齡增長，眼部肌肉會愈來愈無力，聚焦能力開始下降導致，看近的影像模糊，也就是出現「老花」。現代人用眼過度，整天盯著電腦或手機，讓睫狀肌的調節力提早疲乏，老花眼有年輕化趨勢。如果置之不理，容易使眼睛老化症狀加重。

一般來說，40歲時大約有50度的老花，平均每5年增加25到50度，增加速度依個人的保養及用眼狀況。張朝凱強調，矯正老花方式多元，在輕度時，可以加強環境照明延緩老花惡化，充足的光線讓瞳孔不需用力縮小。另外，將文字放大或物品拿遠一點，建議可佩戴老花眼鏡，減少眼睛負荷。

「老花跟近視可以相抵嗎？」張朝凱說，老花是因為水晶體與睫狀肌退化所致，聚焦的調節力下降，造成看近物困難。近視則是眼軸變長，物體的影像無法正常投射到眼底；老花與近視會並存，但無法互相抵銷，只是老花度數近視度數差不多時，看近物剛好感到清晰較不吃力。

張朝凱強調，當老花度數加深時，應配戴老花眼鏡減輕眼睛的疲勞程度，減輕看近物的負擔，否則會出現痠澀、疲勞、眼窩脹痛、自覺眼壓高等症狀。有些人抗拒反覆脫拿看遠看近的眼鏡，可考慮老花雷射手術，利用矯正眼角膜的中央形態，幫助眼睛聚焦近距離景物，也擺脫戴「老花眼鏡」的老態。

不過，近視合併老花眼要考量的因素複雜，包括調整兩眼視差、打造雙眼融像效果。張朝凱提醒，老花近視雷射是利用「單眼視差」的方式，將慣用眼的度數調為接近0度，用來看遠；非慣用眼則保留一點近視度數，用來看近。

單眼視雷射手術並非每個人都能做，且需要一定時間適應，術前一定要經過專業眼科醫師仔細評估。如果不想動刀，也可以考慮使用多焦眼鏡，省去配戴兩副眼鏡替換使用的麻煩。

以下徵兆可能已經有老花：

1.近距離閱讀需拿超過40公分，才能看得清楚。

2.閱讀時，常覺得頭痛、視線難以聚焦。

3.視力時而清晰、時而模糊，不太穩定。

4.在光線昏暗的地方，很容易看不清楚。

5.看東西切換近物及遠方時，會有短暫模糊情形。

6.年過40歲，逾5成國人有老花問題。

手術 老花 近視

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