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心悸別輕忽 醫：心房顫動中風機率為正常人5倍

中央社／ 台北27日電
心悸示意圖。圖／ingimage
心悸示意圖。圖／ingimage

53歲陳姓男子2年多前被診斷出心肌病變合併心房顫動，雖然服藥舒緩，但最近又開始嚴重心悸，手術後改善。醫師提醒，心房顫動患者中風機率為正常人5倍，若有心悸問題快就醫。

心房顫動的原因千變萬化，台北慈濟醫院心臟血管科醫師張耀庭近日透過新聞稿說明，60歲以上族群因心房組織老化，發病率大大增加，患有高血壓、糖尿病、甲狀腺及心臟慢性疾病等患者也是高危險群；一般人發生心房顫動的比率約為1%到2%，心肌病變患者的發生率則高達20%以上。

張耀庭表示，心房顫動常見的症狀為心悸、頭暈、頭痛、疲倦或是胸悶，若未適切治療，將會降低血液輸送功能產生血栓，患有心房顫動的病人中風機率為正常人5倍，萬萬不可輕忽。

心房顫動可透過超音波、電腦斷層、核磁共振及24小時心電圖等方式診斷，並視患者症狀程度評估治療方式。張耀庭解釋，若是症狀輕微，可透過藥物治療及生活習慣管理來控制病情，症狀較嚴重或藥物治療效果不彰，則會建議進行肺靜脈隔離術，以控制心臟節律與速度。

例如他所收治的53歲陳姓男子，2年多年感到心臟不適且心悸嚴重，就醫檢查發現左心室肌肉較肥厚且心律不整，診斷為心肌病變合併心房顫動，原本服用藥物舒緩症狀，但去年開始心悸症狀卻越來越嚴重，連帶生活受衝擊，決定進行肺靜脈隔離術。

張耀庭說，由於心臟左心房有4條靜脈圍繞著，特別容易放電及誘發心律不整，肺靜脈隔離術就是在左心房上作1道類似防火牆的結構，圍堵異常放電以減少不規則心跳，這名個案術後恢復良好，心肌病變及心房顫動的症狀均獲得改善。

張耀庭提醒，心房顫動最好的預防就是維持健康生活，現今許多血壓計或3C智慧產品都能偵測簡易心律，民眾可藉此留意自身狀況，若心悸持續30秒至1分鐘以上，建議就醫檢查；罹患高血壓、糖尿病及心臟病等慢性疾病者，務必控制自身病況並保持運動習慣，切忌過量飲酒，避免引發中風，造成無法挽回的悲劇。

中風 心臟病

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