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台鐵號召1967年出生民眾 11月3日免費搭總統花車

中央社／ 台北27日電
台鐵邀請1967年出生的民眾在11月3日當天免費搭上總統花車，沉浸體驗花東縱谷的金黃稻海。圖／台鐵公司提供
台鐵邀請1967年出生的民眾在11月3日當天免費搭上總統花車，沉浸體驗花東縱谷的金黃稻海。圖／台鐵公司提供

台鐵今天表示，總統花車是1967年出廠，因此特別邀請同樣是1967年出生的民眾在11月3日當天免費搭上總統花車，沉浸體驗花東縱谷的金黃稻海。

台鐵發布新聞稿表示，「跟著總統去花東」總統花車專案反應熱烈，10月份總統花車座位全數售罄，11月份除11月9日加開公益之旅已額滿外，每週日將開行台東往返瑞穗路段。

台鐵指出，總統花車是於1967年由台北機廠改造出廠，因此特別加碼推出11月3日總統花車專屬企劃，邀請與總統花車同年出生的台灣民眾免費搭乘花車，當天台東往返瑞穗限量20人，須持可證明的身分證件提前向台鐵報名。

台鐵指出，預計11月1日上午10時將公告入選者，並通知入選者11月3日相關乘車資訊。

總統花車行程包含復刻50年代「火車大菜」鐵路便當、專屬名片式車票、明信片等精美小禮。

台鐵 花東縱谷

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