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嘉義中埔午間連8震 氣象署：未來1周恐有規模4以上餘震

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
地震示意圖。圖／AI生成
地震示意圖。圖／AI生成

嘉義中埔鄉今下午2時19分起，1個半小時內發生8起地震，中央氣象署地震中心解釋，預估未來1周內，嘉義縣中埔鄉附近將出現規模4以上淺層餘震

嘉義縣中埔鄉今下午自2時19分起，約1個半小時內發生8起地震，其中3起為規模4以上有感地震，且地震深度都在10公里內的極淺層地震。

8起地震分別為下午2時19分規模4.8地震；2時21分規模3.3地震；2時28分規模4.5地震；2時56分規模4.9地震；3時09分規模3.8地震；3時17分規模3.1地震；3時28分規模3.5地震；3時31分規模3.1地震。

地震中心說明，嘉義縣中埔鄉曾在1941年發生過規模7.1地震，因附近岩層曾經錯洞位、破碎，較易重複發生地震，但因為距今已80年，還是要呼籲民眾要做好防震準備。

地震中心表示，今天最大震度發生在下午2時56分規模4.9地震，地震深度5公里，而在下午2時19分及2時57分均發布國家級警報。

地震中心指出，從這次震央半徑15公里範圍搜尋過去30年的歷史地震，上次在類似位置是在2018年7月2日發生規模4.7及規模4.5的地震；今年10月26日凌晨也發生規模3.1地震，之後就是今天接連的地震；地震中心提醒，預計未來1周發生規模4以上餘震，民眾要做好防震準備。

中埔 嘉義 地震 餘震

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