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蛋價止跌！近2個月來首調漲 本周起每斤回漲3元

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
本周起雞蛋每斤回升3元，蛋價暫時止跌。示意圖／聯合報資料照片
本周起雞蛋每斤回升3元，蛋價暫時止跌。示意圖／聯合報資料照片

國內雞蛋價格屢跌，台灣蛋雞事業產銷督導委員會的雞蛋產銷報告日前更首度出現「嚴重過剩」警語。台北市蛋商公會表示，由於蛋農持續不敷成本，加上入秋後天氣轉涼預期買氣可稍好轉，本周蛋價將上漲3元，產地價和批發價每斤將分別來到24.5元和31元，本次也是近2個月來的首度調漲。

目前國內雞蛋產地價和批發價每斤為24.5元和34元，根據農業部最新雞蛋產銷資訊顯示，國內產蛋雞約3634萬隻，較前兩周蛋農自主減量前略少，然而每日雞蛋產量仍高達12.6萬箱，若以每箱200顆計算，每日生產量已過剩逾120萬顆。

台北市蛋商工會常務理事劉威志證實，本周起蛋價將漲3元，雖然目前雞蛋還是過量，但因為天氣轉涼，銷售情況稍微好轉，之前連續跌價對蛋農來說太傷，也完全不敷成本，所以才趕快漲價，但後續還得依市場銷售情況來調整漲跌，不一定會一直漲下去，假如賣壓下來也可能會再跌。

不具名蛋農分析，前陣子產地許多農民自主減量，目前留下來的都是產能較好的年輕母雞，因此雖然總體的產蛋雞數量有減少，但產量依就能持平，但許多農民的飼養規模動輒上萬隻，每月的飼養成本開銷就足以讓人吃不消，連續下跌的蛋價根本讓農民血本無歸，許多農民已經在賣雞，至少不會虧那麼多。

有南部的雞農認為，飼料價格仍有跌價空間，飼養成本中最高的就是飼料，產業界也一直呼籲飼料大廠能適度調降飼料價格，現在已有蛋農選擇離場，這對整體生產也會有影響。

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