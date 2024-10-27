2024南國漫讀節／11月大咖作家雲集 共同解碼新南國

全台最具指標閱讀活動2024南國漫讀節，即將迎來11月的高潮，11月2～3日在屏東總圖，將有6位大咖作家接力舉辦講座，包括馬世芳、洪愛珠、蘭萱、廖鴻基、房慧真與蘇偉貞等人，以不同的角度分享，邀請大家共同來「解碼新南國」。

11月2日11點在屏東總圖5樓演講廳，知名作家馬世芳以「讀好吃，寫好吃─那些飲食文字教我的事」為題分享，馬世芳之前出版新書「也好吃」，分享在家下廚的經歷，以及各式食譜，講述吃與生活間的小事，卻是生活中最值得品味的經歷。

13點由作家洪愛珠分享「家庭的餐桌，女子的寫作」，以「老派少女購物路線」一書，擄獲許多粉絲的洪愛珠，同樣以飲食與文化出發，連結到當今社會上的多重樣貌，透過飲食，我們得以知道更多樣化的生活可能性。

15點為作家蘭萱，以「單身即地獄？女子獨活的想像與真實」為題分享，蘭萱有著多重身份，包括作家、廣播人等，她也熱愛運動，活出自我的精彩人生，此次分享身為女性的獨活精彩面向。

11月3日11點在屏東總圖5樓演講廳，作家廖鴻基以「師從大海的漂浪人生」為題，他大量書寫的內容均為海洋文學，更呼籲鯨豚保育，時常搭上船隻，前往台灣周遭的大海探索生物的多樣化可能性，這是漂浪人生，更是大海所給的禮物。

13點為作家房慧真分享「說出來之後呢？─從房思琪到台灣Metoo元年」，台灣近年掀起Metoo事件的討論，各種方向與辯證均有，房慧真有著自己的第一線觀察，在每一件事情被大眾得知之後，該是如何呢？

15點作家蘇偉貞，以「女性眷村小說的當代書寫」為題，擅長書寫眷村、現代主義的蘇偉貞，多部作品都獲得大獎，此次分享從女性角度的眷村小說風貌，讓人看到另一面的角度書寫。