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嘉義中埔下午連6震 高鐵一度停駛…台中-左營班次延誤

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台灣高鐵受到今下午嘉義地震一度停駛，台中-高雄班次延誤。本報資料照片
台灣高鐵受到今下午嘉義地震一度停駛，台中-高雄班次延誤。本報資料照片

嘉義中埔鄉今下午2時19分起，短短9分鐘內連3起地震，其中兩起芮氏規模各別達4.8和4.5，之後下午2時56分、下午3時09分、下午3時17分再發生規模4.9、規模3.8、規模3.1地震。而高鐵受地震影響，下午2時19分起部分列車依據標準作業流程先一度暫時停車，目前台中到左營間部分列車延誤。

台灣高鐵表示，今下午自14時19分起，嘉義路段數度測得地震告警1級及3級告警，共造成行經該路段5車次列車臨時停車，以確保旅客安全。高鐵表示，現正依照標準作業程序，啟動地震應變及路線巡檢，部分車次可能略有延誤，敬請旅客體諒。目前台中到左營間部分列車延誤。

另外，台鐵公司表示，今下午2時19分在嘉義縣政府東南東方9.7公里，發生規模4.8地震。嘉義、新營4級，斗南=善化間按4級地震規定辦理；善化3級，善化=台南間按3級規定辦理，各站回報均無災損。

氣象署指出，今下午2時19分於嘉義發生規模4.8地震，地震深度5.6公里，極度淺層，台南市、嘉義市、嘉義縣最大震度4級，雲林3級、高雄、彰化2級，南投、台中、台東、花蓮1級。

2時21分嘉義縣中埔鄉再發生規模3.3地震，地震深度8.7公里，極度淺層，台南市、嘉義市最大震度2級，嘉義縣1級。

2時28分嘉義縣中埔鄉三度發生規模4.5地震，地震深度5.8公里，極度淺層，台南市、嘉義市最大震度4級，嘉義縣3級，雲林縣2級，高雄、南投、台中、彰化1級。

2時56分嘉義縣中埔鄉四度發生規模4.9地震，地震深度5公里，深度愈來愈淺層，嘉義市、嘉義縣最大震度4級，雲林3級、高雄、彰化2級，南投、台東、台中、澎湖、花蓮1級。氣象署針對彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市等6縣市發布國家級警報。

3時09分嘉義縣中埔鄉五度發生規模3.8地震，地震深度5.6公里，台南市最大震度3級，嘉義縣、嘉義市、雲林縣2級。

3時17分嘉義縣中埔鄉六度發生規模3.1地震，地震深度5.8公里，嘉義市、台南市2級，嘉義縣1級。

嘉義 地震 高鐵

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