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嘉義連4震規模不小！民眾家門不敢關 學者：不尋常「後續還會有」
下午2點19分，嘉義地突然一陣天搖地動，很多人都感受到地震的威力，震央在嘉義縣中埔鄉，接著在2點21分、2點28分及2點56分一連4震，雖然目前嘉義縣、嘉義市未傳出災情，但一連4震讓嘉義地區民眾人心惶惶，擔心後續再出現地震，不少人將大門敞開，以因應隨時會發生的突發況。中正大學地球與環境科學系副教授石瑞銓表示，連續這幾次規模算不小地震，這種情形不尋常，後續地震還有，民眾仍需要小心。
中正大學地球與環境科學系副教授石瑞銓表示，發生地震區域很早以前曾發生過大地震，這些年來發生的都是小地震，今天連續這幾次規模算不小，感覺離市區比較近些，漸漸地往市區靠近，這種情形不是很尋常，因為通常不會這麼大，會持續觀測，民眾仍需要小心，尤其明火要小心使用，甚至暫時不要用明火，因為引來火災更麻煩。
他表示，民眾將大門打開以因應突發狀況是正確的觀念，他認為後續地震還有，大家要小心。
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