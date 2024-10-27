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嘉義連4震！規模4.9「極淺層」地震、最大震度4級 氣象署16時說明
嘉義縣繼今天下午2時19分發生規模4.8地震後，接連於下午2時21分、下午2時28分分別發生規模3.3、規模4.5的地震，震央均位於中埔鄉，中央氣象署表示，將於下午4時召開記者會說明。
氣象署指出，今下午2時19分於嘉義發生規模4.8地震，地震深度5.6公里，極度淺層，台南市、嘉義市、嘉義縣最大震度4級，雲林3級、高雄、彰化2級，南投、台中、台東、花蓮1級。
2時21分嘉義縣中埔鄉再發生規模3.3地震，地震深度8.7公里，極度淺層，台南市、嘉義市最大震度2級，嘉義縣1級。
2時28分嘉義縣中埔鄉三度發生規模4.5地震，地震深度5.8公里，極度淺層，台南市、嘉義市最大震度4級，嘉義縣3級，雲林縣2級，高雄、南投、台中、彰化1級。
第四起發生在下午14時56分，震央在嘉義縣政府東方21.3公里 ，位於嘉義縣中埔鄉，地震深度5公里，芮氏規模4.9。包括嘉義縣市及台南最大震度都是4級，雲林3級，高雄及彰化2級，南投、台東、台中、澎湖及花蓮都是1級。
另外，台鐵公司表示，今下午2時19分在嘉義縣政府東南東方9.7公里，發生規模4.8地震。嘉義、新營4級，斗南=善化間按4級地震規定辦理；善化3級，善化=台南間按3級規定辦理，各站回報均無災損。
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