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嫌外陰部醜而動手術整型者 術後有助於心理健康

聯合報／ 記者林則澄／台北即時報導
張淑茵指出，健康的會陰部通常意味著強壯的骨盆底肌肉，有助於支撐多個器官，如此一來也能減少下體壓力、尿失禁等問題。記者林則澄／攝影
張淑茵指出，健康的會陰部通常意味著強壯的骨盆底肌肉，有助於支撐多個器官，如此一來也能減少下體壓力、尿失禁等問題。記者林則澄／攝影

愛美之心人人皆有，除了面部的醫療美容，也有民眾尋求私密處整形。不過長庚紀念醫院主治級醫師張淑茵今天指出，其實只有少數患者因外觀接受會陰部手術，多數則是出於功能問題，因為健康的會陰部意味著有著強壯的盆底肌肉，而若盆底肌無力，則會導致尿失禁、疼痛等問題。

張淑茵在台灣醫用雷射光電學會秋季研討會上表示，健康的會陰部通常意味著強壯的骨盆底肌肉，除了直接影響彈性、組織，更有助於支撐膀胱、子宮、直腸等器官，如此一來也能減少下體壓力、尿失禁等問題發生，還有女性民眾可能出於分娩傷口、疤痕或肌肉緊張引起疼痛等情況，從而影響日常生活和身體活動。

她指出，個別女性民眾通過解決會陰部的功能性或美觀問題，獲得更高的自信心，減少不安全感與羞恥感等負面情緒，積極影響人際關係與緊密連結，也讓心理狀態更加健康。

張淑茵引述針對超過千名女性民眾的研究指出，約有80%的患者由於功能問題尋求會陰部治療，當中也有60%在意美觀性的問題，但她指出，純粹出於外觀接受會陰部手術的女性民眾只有10%左右。

有關治療方案，她則列舉侵入性與非侵入性療法，包括大小陰唇縮小手術、物理療法、高頻熱凝療法、激光療法、雷射療法、電磁波療法、生物反饋療法等，此外若是盆底肌無力患者，也可藉由凱格爾運動，幫助增進肌肉控制能力。

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