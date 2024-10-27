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健保署副署長陳亮妤投身防治 獲頒成癮醫學卓越成就獎

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台灣成癮學會理事長楊斯年今天在研討會親自頒發「台灣成癮醫學卓越成就獎」，予衛福部健保署副署長陳亮妤，肯定她長年耕耘成癮醫學與公衛領域，對成癮防治的政策推動深具貢獻。 圖／台灣成癮學會提供
台灣成癮學會理事長楊斯年今天在研討會親自頒發「台灣成癮醫學卓越成就獎」，予衛福部健保署副署長陳亮妤，肯定她長年耕耘成癮醫學與公衛領域，對成癮防治的政策推動深具貢獻。 圖／台灣成癮學會提供

台灣成癮學會今天舉辦2024年台灣成癮學會年會暨學術研討會，以「物質使用障礙治療發展與政策研究」為主題，探討各國藥物濫用政策。台灣成癮學會理事長楊斯年說，近日依托咪酯（喪屍煙彈）引起的社會事件，顯示毒品對國家社會危害甚大，代表成癮防治還需要更多資源的投入。

楊斯年今天在研討會親自頒發「台灣成癮醫學卓越成就獎」予兩位得獎者，分別是衛福部健保署副署長陳亮妤及國衛院副院長陳為堅，肯定兩位長年耕耘成癮醫學與公衛領域，對成癮防治的政策推動深具貢獻。

健保署副署長陳亮妤長年投身成癮防治，對兒少、婦女政策多所著墨。她曾推動新興毒品檢驗平台、獨特少年計畫，榮獲行政院頒發反毒有功人士。在心理健康司司長任內更擴大毒品緩起訴附帶戒癮治療、女性藥癮服務方案、藥癮中途之家等協助藥癮者社會賦歸；國際上建立台美成癮防治交流平台、接軌國際強化本土人才培育，並在去年成立台灣第一家「戒酒暨酒癮防治中心」，擴大酒癮治療量能，奠定國家酒害防治政策的基礎。

國衛院副院長陳為堅曾兩度獲頒行政院反毒有功人士，陳陳為堅主持多項國家級物質使用調查計畫，為毒品戒治政策建立實證基礎。陳為堅帶領國衛院神經及精神醫學研究中心，協助衛福部「政策轉譯」人才培育，引進美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）「Matrix Model」為國內藥癮創新治療模式，並針對美沙冬治療個案建立C型肝炎共病照護流程，有助國家「2025消除C肝」政策目標。

楊斯年說，健保署陳亮妤副署長、國衛院陳為堅副院長長年投身成癮防治領域，對成癮防治政策制定積極奉獻，表達深切感佩及感謝之意，也希望藉由「台灣成癮醫學卓越成就獎」的表揚，鼓勵更多專家學者的投入，共創全民身心健康、促進社會安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

健保署 反毒 毒品 衛福部 醫學

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