嘉義連3震規模4.8 最大震度嘉義縣市、台南4級

地牛翻身，中央氣象署指出，下午14時19分左右南部地區發生連三起有感地震，震央都在嘉義，14時21分及28分各有一起。第一起規模4.8，最大震度嘉義、台南等為4級。第二起規模3.3，最大震度台南及嘉義市2級，下午14時28分第三起，都是極淺層地震。

氣象署指出，下午14時19分地震震央在在嘉義縣政府東南東方 19.7 公里 ，位於嘉義縣中埔鄉，地震深度5.6公里芮氏規模4.8。

包括台南、嘉義縣市等最大震度都是4級，雲林3級，高雄及彰化2級，至於南投、台中、台東及花蓮都是1級。氣象署指出，本起地震預估達災防告警系統(PWS)發送門檻，告警範圍：彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市。

至於14時21分地震震央在嘉義縣政府東南東方 19.8 公里 ，位於嘉義縣中埔鄉，地震深度8.7公里，芮氏規模3.3。各地最大震度包括台南及嘉義市都是2級，嘉義縣1級。

下午14時28分震央在嘉義縣政府東南東方19.3 公里 ，位於嘉義縣中埔鄉，地震深度5.8公里，芮氏規模4.5。最大震度台南及嘉義市4級，至於雲林2級，高雄、南投、彰化等台中都是1級。