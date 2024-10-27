快訊

北東影響最嚴重...日氣象廳估康芮颱風宜蘭登陸 粉專：嚴防強風豪雨

恭喜！熊仔求婚成功 起底未婚妻「超正電玩女神」

影／聲援柯文哲！民眾黨號召群眾上街 陳佩琪台下低頭頻拭淚

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義連3震規模4.8 最大震度嘉義縣市、台南4級

聯合報／ 記者胡瑞玲╱台北即時報導
圖／中央氣象署
圖／中央氣象署

地牛翻身，中央氣象署指出，下午14時19分左右南部地區發生連三起有感地震，震央都在嘉義，14時21分及28分各有一起。第一起規模4.8，最大震度嘉義、台南等為4級。第二起規模3.3，最大震度台南及嘉義市2級，下午14時28分第三起，都是極淺層地震。

氣象署指出，下午14時19分地震震央在在嘉義縣政府東南東方 19.7 公里 ，位於嘉義縣中埔鄉，地震深度5.6公里芮氏規模4.8。

包括台南、嘉義縣市等最大震度都是4級，雲林3級，高雄及彰化2級，至於南投、台中、台東及花蓮都是1級。氣象署指出，本起地震預估達災防告警系統(PWS)發送門檻，告警範圍：彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市。

至於14時21分地震震央在嘉義縣政府東南東方 19.8 公里 ，位於嘉義縣中埔鄉，地震深度8.7公里，芮氏規模3.3。各地最大震度包括台南及嘉義市都是2級，嘉義縣1級。

下午14時28分震央在嘉義縣政府東南東方19.3 公里 ，位於嘉義縣中埔鄉，地震深度5.8公里，芮氏規模4.5。最大震度台南及嘉義市4級，至於雲林2級，高雄、南投、彰化等台中都是1級。

嘉義 地震 彰化

延伸閱讀

500部印地安重機集結嘉義 縣府推廣美食觀光

聯合盃作文大賽南投區初登場 考驗學生寫作和分析能力

影／台灣咖啡節雲林首邀9縣市參加 優質好咖盡出加氮氣引人氣

嘉義人歡呼！超人氣「31冰淇淋」終於來了 嘉義首個據點曝光 各地網友湧入再敲碗

相關新聞

嘉義中埔午間連8震 氣象署：未來1周恐有規模4以上餘震

嘉義縣中埔鄉今下午2時19分起，1個半小時內發生8起地震，中央氣象署地震中心解釋，預估未來1周內，嘉義縣中埔鄉附近將出現...

日氣象廳估康芮颱風宜蘭登陸 粉專：北東嚴防強風豪雨

中央氣象署預估，今年第21號康芮颱風預計周三至周五最接近台灣。氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，日本氣象廳最新預測，康芮颱風...

嘉義連4震規模不小！民眾家門不敢關 學者：不尋常「後續還會有」

下午2點19分，嘉義地突然一陣天搖地動，很多人都感受到地震的威力，震央在嘉義縣中埔鄉，接著在2點21分、2點28分及2點...

嘉義中埔下午連6震 高鐵一度停駛…台中-左營班次延誤

嘉義中埔鄉今下午2時19分起，短短9分鐘內連3起地震，其中兩起芮氏規模各別達4.8和4.5，之後下午2時56分、下午3時...

蛋價止跌！近2個月來首調漲 本周起每斤回漲3元

國內雞蛋價格屢跌，台灣蛋雞事業產銷督導委員會的雞蛋產銷報告日前更首度出現「嚴重過剩」警語。台北市蛋商公會表示，由於蛋農持...

近視又老花 醫：2方式改善霧濛濛、眼壓高症狀

年過40歲，各種初老症狀陸續出現，例如，皮膚變差、肌肉流失、記憶減退、眼睛聚焦能力降低......皮膚皺了可以靠保養品，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。