快訊

北東影響最嚴重...日氣象廳估康芮颱風宜蘭登陸 粉專：嚴防強風豪雨

恭喜！熊仔求婚成功 起底未婚妻「超正電玩女神」

影／聲援柯文哲！民眾黨號召群眾上街 陳佩琪台下低頭頻拭淚

聽新聞
0:00 / 0:00

星宇航空宣布增台中-富國島航班 12月再添沖繩航線

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
星宇航空今宣布再新增台中-富國島出發航線，每日一班往返。圖／星宇航空提供
星宇航空今宣布再新增台中-富國島出發航線，每日一班往返。圖／星宇航空提供

為中台灣旅客提供更為便利的飛航新選擇，星宇航空今宣布再新增台中-富國島出發航線，每日一班往返，首航班JX333於今午12時23分啟航，商務艙旅客可獲得一組「TONE Free 真無線藍牙耳機 T90S」；此外，12月將再添台中-沖繩航線，持續耕耘台灣中部市場。

富國島位於越南西南方，除了是越南最大離島之外，也是唯一免簽證的越南領土，以清澈海水和潔白沙灘著稱，島上遍布五星酒店及Villa，平易近人的價格、多樣性美景，讓旅客擁有最極致奢華享受；富國島有世界最長跨海纜車、越南最大野生動物園和遊樂園等各式繽紛景點，使其成為親子旅遊的首選。

星宇航空今宣布新增台中-富國島航線，首航活動於台中國際機場舉行，現場準備拍照背板及手拿板邀請旅客與空服員合影。延續戀夏富國島Love in the air的粉紅泡泡氛圍，星宇航空也邀請旅客一同進行「Kiss cam拍立得」遊戲。

為使旅客安心打包行李渡假並享受海島艷陽，星宇航空準備星宇小舖reSTAR餐巾布再生收納包，以及雅詩蘭黛集團旗下美妝品牌「M·A·C超顯白水光玫瑰乳」作為首航禮，讓旅客在富國島輕鬆的暢玩每一刻，高光展現最耀眼的自己。

另外，此次首航還星宇航空攜手韓國智慧家電品牌LG，每位商務艙旅客可獲得一組主動降噪且內建杜比全景聲（Dolby Atmos）的真無線耳機「TONE Free 真無線藍牙耳機 T90S」，可連結五組裝置無縫切換，且隨插即用功能，在沒有藍牙的裝置上插入T90S充電盒，即能與耳機無線連接。

星宇航空表示，即日起至12月31日止，凡搭乘星宇航空的旅客，帶上自己的LG TONE Free T90S，於社群平台分享於機上享受無線耳機的照片，即可獲得專屬好禮，活動詳情及步驟請見LG官網活動頁（https://www.lg.com/tw/about-lg/press-and-media/starlux-airlines-cooperation-20241025 ）。

星宇航空表示，自今年3月底開闢台中出發航線，營運澳門、峴港、高松航班，以及今日開航的台中-富國島航線，12月將再添台中-沖繩航線，持續耕耘台灣中部市場。

星宇航空台中-富國島首航活動於台中國際機場大廳舉行，現場準備拍照背板及手拿板邀請旅客與空服員合影。圖／星宇航空提供
星宇航空台中-富國島首航活動於台中國際機場大廳舉行，現場準備拍照背板及手拿板邀請旅客與空服員合影。圖／星宇航空提供
星宇航空今宣布再新增台中-富國島出發航線，每日一班往返，首航班JX333於今午12時23分啟航。圖／星宇航空提供
星宇航空今宣布再新增台中-富國島出發航線，每日一班往返，首航班JX333於今午12時23分啟航。圖／星宇航空提供
星宇航空今宣布再新增台中-富國島出發航線，每日一班往返，首航班JX333於今午12時23分啟航。圖／星宇航空提供
星宇航空今宣布再新增台中-富國島出發航線，每日一班往返，首航班JX333於今午12時23分啟航。圖／星宇航空提供
星宇航空台中-富國島首航活動於台中國際機場大廳舉行，現場準備拍照背板及手拿板邀請旅客與空服員合影。圖／星宇航空提供
星宇航空台中-富國島首航活動於台中國際機場大廳舉行，現場準備拍照背板及手拿板邀請旅客與空服員合影。圖／星宇航空提供
星宇航空台中-富國島首航活動於台中國際機場大廳舉行，現場準備拍照背板及手拿板邀請旅客與空服員合影。圖／星宇航空提供
星宇航空台中-富國島首航活動於台中國際機場大廳舉行，現場準備拍照背板及手拿板邀請旅客與空服員合影。圖／星宇航空提供
星宇航空今宣布再新增台中-富國島出發航線，首航特別攜手韓國智慧家電品牌LG，每位商務艙旅客可獲得一組「TONE Free 真無線藍牙耳機 T90S」。圖／星宇航空提供
星宇航空今宣布再新增台中-富國島出發航線，首航特別攜手韓國智慧家電品牌LG，每位商務艙旅客可獲得一組「TONE Free 真無線藍牙耳機 T90S」。圖／星宇航空提供

富國島 星宇 航班 航線 越南

延伸閱讀

星宇航空(2646)上市首日衝29.95元、中籤的暴賺5成！掛興櫃曾上50.5元 這次繼續抱？

星宇上市大漲53%！網驚呆「跳到以為手機壞了」 投資人曬明細：爽賺72萬元

星宇航空明年開3新航點 張國煒：考慮歐洲航線

星宇航空25日上市！K董自謙「小白兔」：不炒股票

相關新聞

嘉義中埔午間連8震 氣象署：未來1周恐有規模4以上餘震

嘉義縣中埔鄉今下午2時19分起，1個半小時內發生8起地震，中央氣象署地震中心解釋，預估未來1周內，嘉義縣中埔鄉附近將出現...

日氣象廳估康芮颱風宜蘭登陸 粉專：北東嚴防強風豪雨

中央氣象署預估，今年第21號康芮颱風預計周三至周五最接近台灣。氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，日本氣象廳最新預測，康芮颱風...

嘉義連4震規模不小！民眾家門不敢關 學者：不尋常「後續還會有」

下午2點19分，嘉義地突然一陣天搖地動，很多人都感受到地震的威力，震央在嘉義縣中埔鄉，接著在2點21分、2點28分及2點...

嘉義中埔下午連6震 高鐵一度停駛…台中-左營班次延誤

嘉義中埔鄉今下午2時19分起，短短9分鐘內連3起地震，其中兩起芮氏規模各別達4.8和4.5，之後下午2時56分、下午3時...

蛋價止跌！近2個月來首調漲 本周起每斤回漲3元

國內雞蛋價格屢跌，台灣蛋雞事業產銷督導委員會的雞蛋產銷報告日前更首度出現「嚴重過剩」警語。台北市蛋商公會表示，由於蛋農持...

近視又老花 醫：2方式改善霧濛濛、眼壓高症狀

年過40歲，各種初老症狀陸續出現，例如，皮膚變差、肌肉流失、記憶減退、眼睛聚焦能力降低......皮膚皺了可以靠保養品，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。