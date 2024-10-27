星宇航空宣布增台中-富國島航班 12月再添沖繩航線

為中台灣旅客提供更為便利的飛航新選擇，星宇航空今宣布再新增台中-富國島出發航線，每日一班往返，首航班JX333於今午12時23分啟航，商務艙旅客可獲得一組「TONE Free 真無線藍牙耳機 T90S」；此外，12月將再添台中-沖繩航線，持續耕耘台灣中部市場。

富國島位於越南西南方，除了是越南最大離島之外，也是唯一免簽證的越南領土，以清澈海水和潔白沙灘著稱，島上遍布五星酒店及Villa，平易近人的價格、多樣性美景，讓旅客擁有最極致奢華享受；富國島有世界最長跨海纜車、越南最大野生動物園和遊樂園等各式繽紛景點，使其成為親子旅遊的首選。

星宇航空今宣布新增台中-富國島航線，首航活動於台中國際機場舉行，現場準備拍照背板及手拿板邀請旅客與空服員合影。延續戀夏富國島Love in the air的粉紅泡泡氛圍，星宇航空也邀請旅客一同進行「Kiss cam拍立得」遊戲。

為使旅客安心打包行李渡假並享受海島艷陽，星宇航空準備星宇小舖reSTAR餐巾布再生收納包，以及雅詩蘭黛集團旗下美妝品牌「M·A·C超顯白水光玫瑰乳」作為首航禮，讓旅客在富國島輕鬆的暢玩每一刻，高光展現最耀眼的自己。

另外，此次首航還星宇航空攜手韓國智慧家電品牌LG，每位商務艙旅客可獲得一組主動降噪且內建杜比全景聲（Dolby Atmos）的真無線耳機「TONE Free 真無線藍牙耳機 T90S」，可連結五組裝置無縫切換，且隨插即用功能，在沒有藍牙的裝置上插入T90S充電盒，即能與耳機無線連接。

星宇航空表示，即日起至12月31日止，凡搭乘星宇航空的旅客，帶上自己的LG TONE Free T90S，於社群平台分享於機上享受無線耳機的照片，即可獲得專屬好禮，活動詳情及步驟請見LG官網活動頁（https://www.lg.com/tw/about-lg/press-and-media/starlux-airlines-cooperation-20241025 ）。