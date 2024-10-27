家長採3C育兒當心被反噬 專家籲注意兩點降低壞影響

手機育兒、3C育兒潛藏危機，家長貪圖一時輕鬆、方便，未來恐承受「反噬」後果。國內專家表示，2至5歲幼童長時間使用3C，腦容量會減少，並增加發展遲緩、過動、反社會人格等機會，建議2至5歲幼童每天使用1小時為限，使用3C時，家長應與孩子多陪伴、互動，切忌讓幼兒獨自使用3C產品，以防被兒童過動、注意力不集中等負面影響所反噬。

台灣小兒神經醫學會今天舉辦第4屆兒童發展學術研討會，台北護理健康大學聽語系主任翁仕明針對「幼童早期過度使用3C產品的長期神經發展」發表演講。他說，家長常在家中使用3C產品，幼兒就會仿效，家長也以為3C可以讓孩子開心，造成一人一機現象屢見不鮮，但幼童10歲前為大腦成長、發育、神經相互鏈結的高峰，此時若受到3C的影響，經影響腦部發育，腦容量隨之減少。

翁仕明說，隨著腦部發育，這將呈現不可逆的狀況，往後若孩子出現過動、注意力不集中等，恐需要更多矯正的時間，才能讓孩子回到正軌，甚至也會影響青少年時期的網路成癮，如美國專家指出，網路成癮問題就有如酒精成癮、藥物成癮，3C可說是「現代鴉片」。因此，應及早關注幼童使用3C產品的情形，避免積重難返。

「育兒從來不是輕鬆的工作，孩子成長應一步一腳印。」翁仕明說，幼童愈早期接觸3C，視覺受太多刺激，不利聽、說、讀、寫及想像力與創造力等發展，進入學校後，將無法應付課業，而使用3C產品最重要的是陪伴，「但不是讓手機陪孩子」，建議家長應與幼童一起看、配合立即的互動，減緩3C對幼兒發展的影響。

翁仕明說，依美國兒科醫學會建議，18個月以下幼兒不應使用任何3C產品，2至5歲幼童每天使用1小時為限，5至6歲為斟酌使用。他以自身為例，他孩子今年小學4年級，每天扣除學校學習、與家人一起看新聞等使用3C的時間，可以自行使用的只有10分鐘，以降低3C的影響。

今天參與研討會的新竹馬偕兒童醫院兒童神經內科主治醫師柯信如則演講「3C過度使用對兒童發展影響的實證醫學」。柯信如說，3C對零歲至學齡幼童的影響是全面的、負面的，包括語言發育遲緩的現象，恐持續到7至9歲，閱讀、理解、認知能力下降，數學表現較差，且可能出現自閉、過動等情緒行為，甚至是反社會人格及行為表現。

柯信如說，使用3C產品最重要的是互動，建議幼童使用3C時，家長應陪伴一起看、配合立即互動，減緩3C產品對幼兒發展的影響。因此，幼童使用3C產品應重視「質」，不可以只是把產品打開、放出聲音，避免幼童語言遲緩及閱讀、文字辨別能力變差，一旦讀寫能力差，上學後，將影響課業、人際關係。

柯信如臨床曾收治一名3歲幼童，從小由阿公、阿嬤隔代教養，平時家裡會開著電視放出聲音，「讓家裡感覺比較熱鬧」，但對幼童來說卻是過度刺激，也無法分辨主要的訊息，雖然小朋友的英文可以念出1到10的阿拉伯數字，但不會與他人溝通、說話，直到上幼稚園後被老師發現就醫求助，即要求家中把電視關掉，並多參與陪伴，2個月後，幼童與家人說話、溝通能力明顯提升。