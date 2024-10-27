政府機關中唯一土地公廟 就在公路局公訓所

土地公是台灣民間信仰之一，不少地方都有土地公廟，但位於南投的公路局公訓所中部訓練中心內的土地公廟，是目前政府機關中唯一一尊，曾示警火災等，公路局員工也常去拜拜。

根據交通部公路局公路人員訓練所中部訓練中心內的土地公廟介紹，相傳在民國93年時有好幾名值班人員夢見貌似土地公的長者在圍牆外徘徊，還有人員夢見土地公說公路人員訓練所地靈人傑，希望可以駐守在此。

當年的中部訓練中心主任黃耀銘進行公投後同意興建土地公廟，並在發動捐款後順利建成。

公路局公路人員訓練所中部訓練中心主任講師葉昶亨介紹，土地公原本是在後面村莊，也因為有托夢事件後，才從後面村莊分靈過來。

葉昶亨說，土地公廟興建完成後本來沒有供桌，原本找廠商要設立一個供桌讓信眾擺放供品和花，當時的廠商因為生意不好，便請示土地公，後來廠商中了新台幣7萬元，因此免費捐贈供桌。

此外，葉昶亨說，過去曾有個主管A跟朋友聚餐時，突然朋友告訴A，土地公廟可能會發生火災，雖然A當時半信半疑，但寧可信其有因此通知現場主管要去巡視。

巧合的是，葉昶亨說，隔天現場主管巡視前，就收到土地公廟主委通知，土地公廟瓦斯外漏，還好有即時發現，否則拜拜點香可能就會發生火警意外。