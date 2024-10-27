2024長榮航空城市馬開跑 國內全馬男女冠軍贈機票1張

2024長榮航空城市觀光馬拉松今聚集逾2萬4000名海內外跑者開跑，全馬男子組由日本跑者鈴木智奪冠，女子組則是澳洲跑者Eva Mure摘下后冠，長榮航空為鼓勵跑者挑戰自我，除提高全馬及半馬男女冠軍獎金，還加碼送國內全馬男女冠軍長榮航空全球不限航點經濟艙機票1張。

長榮航空城市觀光馬拉松是台灣少數獲得國際馬拉松總會暨路跑協會（AIMS）國際認證接軌全球標準的賽事，並成為許多國際馬拉松的參賽門檻，今年共吸引近40個國家逾1500名國外跑者來台參賽。全程馬拉松男子組由日本跑者鈴木智以2小時23分42秒率先衝線，女子組由澳洲跑者Eva Mure以2小時57分38秒奪得冠軍。

長榮航空指出，奧地利選手Franz Gugenberger現任薩爾茲堡田徑協會副會長，是一位熱愛馬拉松的資深跑者，至今已跑遍全球包含大溪地、南非、挪威等地34場馬拉松賽事。為尋找一場獨特且未曾踏足過的城市，來完成他的馬拉松生涯告別賽，最終選擇了從未探索過的台北，參加長榮航空城市觀光馬拉松，為他的馬拉松生涯畫上完美的句點。

為鼓勵跑者挑戰自我，長榮航空表示，除提高全馬及半馬的男女冠軍獎金，國內全馬男女排名第1名還特別加碼送出長榮航空全球不限航點經濟艙機票1張。半馬男子組由「印帝」周庭印以1小時08分57秒成績奪冠，女子組曹純玉以1小時21分05秒摘下后冠，完成長榮半馬6連霸；賽後曹純玉表示，剛比完柏林馬拉松，身體有點疲憊，加上今天天氣較炎熱，對成績沒有到非常滿意，不過還是很開心能夠完成6連霸。

另外，為歡慶長榮航空台北-青森航線，將於10月29日開始提供每周3班的定期航班，青森縣廳特別從日本空運來台新鮮蘋果，經由遊戲與跑者分享甜蜜蘋果滋味，更加碼贈予各組冠軍一大盒青森蘋果。

長榮航空表示，為打造綠色馬拉松邁向淨零碳排及落實企業永續經營的目標，透過推動賽事電子化無紙作業，提供官網查詢及電子成績證明，並邀請國際知名運動品牌NIKE採用環保纖維材質，為跑者設計「抹茶綠」賽衣；全程馬拉松專屬的長榮空廚完賽餐點，選用可被分解材質的植纖餐盒盛裝，同時更使用台灣第一台國產純電休旅車納智捷n7作為大會前導車，減輕環境負擔。

在長榮航空舉辦城市觀光馬拉松的同時，長榮航勤基層員工今凌晨4時30分前往馬拉松現場抗議，控訴長榮航空和長榮航勤2間公司，已被勞動部認定聯手控制「長榮航勤企業工會」，構成不當勞動行為，但長榮集團仍拒絕讓長勤工會正常運作。