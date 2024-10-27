8旬阿嬤半夜睡到腳麻、痛、涼 緊急微創手術救命保肢

台南一名83歲阿嬤，時常在半夜睡夢中突感右腳麻、痛、冰涼，症狀持續惡化甚至出現發紺，緊急送往成大醫院，經心臟血管外科醫師陳迪詠診斷，確診為急性下肢動脈血栓，緊急以「機械取栓導管微創手術」疏通血管，保住阿嬤的右腳。

陳迪詠表示，急性肢體缺血是因動脈栓塞，引起肢體動脈急性血流中斷的急症，在數小時至數天內恐導致組織缺血和壞死，常發生於心房顫動患者；典型臨床表現為包括疼痛、蒼白、無脈搏、感覺異常和癱瘓，倘若未及時恢復血流，阻塞後8至12小時恐導致壞死，甚至需要截肢。

他說，急性肢體缺血傳統治療方式以開放性繞道手術或移除血栓手術為主，不過，隨著病人族群高齡化、疾病複雜度變高，近年來微創手術越來越廣泛使用，其中「機械取栓導管微創手術」和「斑塊切除導管微創手術」是快速、有效的治療。

陳迪詠指出，微創手術通過導管清除血栓、切除硬化斑塊，可迅速恢復動脈血流，適用在動脈阻塞病人，能降低肢體壞死和截肢風險，相較傳統手術而言，微創手術傷口小、恢復快，有效減少併發症，是高風險和年長病人的一大福音。

陳迪詠也強調，日常預防與保養相當重要，生活中要禁菸、控制三高、保持適當體重與進行適度運動等；糖尿病者則應注意足部護理，避免受傷。民眾若有跛行、下肢痠痛、肢體冰冷、肢端變色等症狀，甚至有難以癒合的傷口時，應盡早尋求專業醫療諮詢，以便早期診斷與治療。