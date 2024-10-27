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避難山屋增加山域故事？ 專家：登山教育沒長進才是問題

聯合報／ 記者江良誠趙容萱王燕華賴香珊／連線即時報導
中橫大辣屏風山山屋位於松林營地上。圖／太管處提供
中橫大辣屏風山山屋位於松林營地上。圖／太管處提供

開放山林帶動登山熱，政府廣設山屋，增加高山長程路線的避難場所。不過，有山友認為，山屋數量增加，反而降低風險準備，今年7月中央山脈南二段，3山友在離山屋不遠處失溫死亡。玉管處認為，山屋除避難休憩，配備PAC攜帶型加壓艙，可防治急性高山症，具有不可替代性。

今年7月凱米颱風來襲，3人登山隊行走中央山脈南二段，原本要靠沿途山屋避難，最後卻失溫死亡，事故地點距離避難山屋不遠。有山友認為，過去百岳長程路線因為山屋少，出發前都會有完整規畫，且要有戶外野營過夜的能力，高山興建越多山屋，登山風險觀念越薄弱。

高山山屋增加後，住宿引起登山隊伍糾紛，有山友直言，有些登山客認為既然有山屋，長程路線就不用背負帳蓬，若遭遇惡劣天候，沒有足夠應變能力，增加山域事故風險，與其增加山屋等硬體設施，山友登山能力、風險觀念沒長進，才是問題所在。

台灣山林復育協會執行長蔡智豪說，高山山屋有設置必要，高山天氣變化快，難以掌控，高山山屋有設置必要，但山屋要總量管制，不能以遊憩、觀光為考量；山友要有足夠的登山技能與準備，接受專業團體開辦的登山教育課程，以減少風險。

玉管處副處長邦卡兒．海放南說，高山山屋除提供休憩、避難，對規畫長程路線是重要參考，尤其海拔2500公尺以上山域，可能引發高山症，山屋中的PAC攜帶型加壓艙，可治療急性高山病、高海拔腦水腫、高海拔肺水腫等高海拔疾病，對於登山安全很重要。

他建議，攀登百岳長程路線，體能、路線規畫、登山技能及天候判讀，都需有充足準備，尤其要落實「留守人」，每天回報行程路線、身體狀況，並掌握最新的天候狀況，才能減少山域故事發生。

今年2月花蓮空勤黑鷹直升機到轆轆谷山屋救援山友。圖／空勤花蓮駐地提供
今年2月花蓮空勤黑鷹直升機到轆轆谷山屋救援山友。圖／空勤花蓮駐地提供
鋸東避難小屋環境整理維護工作，山屋內提供山友休息的2張鋁製折疊椅被拿走。圖／太管處提供
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高山山屋的PAC攜帶型加壓艙，是高山重要救命器材。圖／玉管處提供
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三六九山莊重建的總工程費1億800萬元，預計明年6月完成。圖／雪管處提供
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玉管處於去年新建觀高山屋，今年底前可望完工。圖／玉管處提供
玉管處於去年新建觀高山屋，今年底前可望完工。圖／玉管處提供
中橫大辣屏風山山屋。圖／太管處提供
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山友 死亡 風險 高山症

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