避難山屋增加山域故事？ 專家：登山教育沒長進才是問題

開放山林帶動登山熱，政府廣設山屋，增加高山長程路線的避難場所。不過，有山友認為，山屋數量增加，反而降低風險準備，今年7月中央山脈南二段，3山友在離山屋不遠處失溫死亡。玉管處認為，山屋除避難休憩，配備PAC攜帶型加壓艙，可防治急性高山症，具有不可替代性。

今年7月凱米颱風來襲，3人登山隊行走中央山脈南二段，原本要靠沿途山屋避難，最後卻失溫死亡，事故地點距離避難山屋不遠。有山友認為，過去百岳長程路線因為山屋少，出發前都會有完整規畫，且要有戶外野營過夜的能力，高山興建越多山屋，登山風險觀念越薄弱。

高山山屋增加後，住宿引起登山隊伍糾紛，有山友直言，有些登山客認為既然有山屋，長程路線就不用背負帳蓬，若遭遇惡劣天候，沒有足夠應變能力，增加山域事故風險，與其增加山屋等硬體設施，山友登山能力、風險觀念沒長進，才是問題所在。

台灣山林復育協會執行長蔡智豪說，高山山屋有設置必要，高山天氣變化快，難以掌控，高山山屋有設置必要，但山屋要總量管制，不能以遊憩、觀光為考量；山友要有足夠的登山技能與準備，接受專業團體開辦的登山教育課程，以減少風險。

玉管處副處長邦卡兒．海放南說，高山山屋除提供休憩、避難，對規畫長程路線是重要參考，尤其海拔2500公尺以上山域，可能引發高山症，山屋中的PAC攜帶型加壓艙，可治療急性高山病、高海拔腦水腫、高海拔肺水腫等高海拔疾病，對於登山安全很重要。