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避難山屋堆垃圾廚餘 淪高山垃圾場成生態殺手

聯合報／ 記者江良誠趙容萱王燕華賴香珊／連線即時報導
屏風山屋周邊有廢棄帳篷和鍋具、蔬菜及垃圾等丟棄物品。圖／太管處提供
屏風山屋周邊有廢棄帳篷和鍋具、蔬菜及垃圾等丟棄物品。圖／太管處提供

政府開放山林5年，為改善山域服務品質，預計在今年底前完成30座山屋整建或新建計畫，但山友素質沒能跟上，玉管處、太管處今年巡查山屋時，都發現有山屋充斥垃圾，食物與廚餘亂丟，避難山屋淪高山垃圾場，更成為生態殺手。

開放山林帶動山友變多，國民健康局推估，台灣登山人口約500萬人，攀登百岳有50萬人。台灣超過3千公尺高山有284座，國土署為提升山林活動安全，2019年配合推動山屋整體改善計畫，將整建19座、新建11座山屋。

太魯閣國家公園內有13座山屋，提供山友申請使用，未收費，名列「中橫四辣」熱門路線屏風山、畢祿山，前年新蓋屏風、鋸東2座新山屋，造型環境佳，讓山友大聲叫好；今年4月受花蓮強震影響，2山屋暫停開放，太管處上山巡查，在屏風山屋發現廢棄帳篷和鍋具、蔬菜等垃圾，志工直呼「好誇張」。

玉管處有16座山屋，今年底新觀高山屋將落成，玉管處巡查南二段西段路線，發現山屋變成垃圾堆，現場除大批垃圾，未吃完的食物、廚餘到處亂丟，環境髒亂不堪。保育志工感嘆，部分山友缺乏公德心，失去對人性的信任。

雪霸國家公園雪東線的七卡、三六九山莊，及四秀線桃山、新達山屋，去年都清出1公噸以上的垃圾，塑膠袋、衛生紙，垃圾數量居高不下，成了高山生態最大殺手。山友留下的大批垃圾，還需由巡查員分類並背負下山，徒增困擾。

資深山友認為，鼓勵民眾親近山林是好事，但不宜興建過多山屋，除了影響自然地貌，山屋垃圾多，尤其是廚餘，會吸引野生動物黃喉貂、黑熊覓食，間接破壞高山生態環境。

台中市山岳會總幹事張賀融說，與先進國家相比，台灣山屋並不算多，像日本的山屋多，食宿、設備好，重點在於管理；日本對山屋的補給、垃圾、排遺，由直升機吊掛，山屋採使用者付費；台灣的避難型山屋不需費用，但垃圾應要求山友自行帶下山，響應「無痕山林」，但只要有人不配合，就會破壞高山環境。

台灣山林復育協會執行長蔡智豪說，越多人想要親近山林是好事，除了體能外，山友應參加登山教育課程，學習敬山愛山，維護好自然環境，才能盡情擁抱山林。

中央金礦山屋發現山友棄置的食物、瓦斯罐甚至睡袋。圖／玉管處提供
中央金礦山屋發現山友棄置的食物、瓦斯罐甚至睡袋。圖／玉管處提供
屏風山屋環境幽美，卻有山友煎牛排、肉排造成大量油煙，還有油脂噴濺到桌椅地面，造成山屋環境髒亂。圖／太管處提供
屏風山屋環境幽美，卻有山友煎牛排、肉排造成大量油煙，還有油脂噴濺到桌椅地面，造成山屋環境髒亂。圖／太管處提供
中央金礦山屋清理出大批垃圾，由巡查員分類並背負下山。圖／玉管處提供
中央金礦山屋清理出大批垃圾，由巡查員分類並背負下山。圖／玉管處提供

垃圾山 塑膠袋 太魯閣國家公園 山友 廚餘

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