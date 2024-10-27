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解決垃圾百岳 彭啓明讚台東焚化廠同島一命

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
台東焚化廠目前仍在試運轉階段。圖／聯合報系資料照片
台東焚化廠目前仍在試運轉階段。圖／聯合報系資料照片

台東縣焚化廠明年1月將試營運結束，試營運期間廠區軟硬體設施全面升級，未來將升級為「廢棄物能資源中心」。環境部長彭啓明今日視察視台東垃圾焚化廠營運現況及整改工程成效，指出該廠僅0.05（ng-TEQ/Nm3）戴奧辛排放，遠低於中央0.1（ng-TEQ/Nm3）排放標準，是所看過管控最嚴格全國最好的範例，也指出該廠願意協助中央解決台灣百岳垃圾山的難題，發揮同島一命精神。

彭啓明指出，台東焚化廠從過去到縣府積極解決問題重新啟用，過程非常的不容易，且逐步解決縣內垃圾問題，還發揮同島一命精神，願意協助中央解決台灣百岳垃圾山的難題。根據環境部統計，2023年啟用運轉以來，台東垃圾焚化廠已成功處理13.4萬噸垃圾，並發電5.7千萬度，足夠供應1.4萬戶家庭的用電需求。

然而台東縣垃圾焚化廠在2023年啟爐試營運2年以來也造成不少爭議，包含試營運啟用前縣府曾允諾不代燒外縣市垃圾，除非經縣議會同意，而今年6月4日環保局於縣議會臨時會中提案通過將代燒高雄市垃圾，強調是中央調度互惠協助處理外縣市垃圾；台東縣長饒慶鈴在今年9月的「2024南方治理平台首長會議中」再度表示，今年規畫優先代燒償積欠高雄7千公噸的垃圾，未來在不影響台東本身垃圾處理前提下，也互惠協助他縣市。

而日前台東縣議會第20屆第4次定期會上，饒慶鈴施政總報告中提到已試營運的焚化廠將升級為「廢棄物能資源中心」，未來實踐轉廢為能，汽電共生，發電供全縣1成的住戶用電；彭啓明日前也喊話台北市焚化爐仍有餘裕，希望能支援其他縣市處理垃圾議題以共度難關。

垃圾山 廢棄物 彭啓明 焚化爐

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