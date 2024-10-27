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恐成中颱！康芮這3天最接近台灣 北東轉濕涼局部大雨

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今年第21號康芮颱風預計周三至周五最接近台灣，今晚起東北季風增強，周三至周五東北季風加上康芮颱風外圍環流影響，北部、東北部轉為濕涼天氣。聯合報系資料照
今年第21號康芮颱風預計周三至周五最接近台灣，今晚起東北季風增強，周三至周五東北季風加上康芮颱風外圍環流影響，北部、東北部轉為濕涼天氣。聯合報系資料照

今年第21號康芮颱風預計周三至周五最接近台灣，中央氣象署表示，今晚起東北季風增強，周三至周五東北季風加上康芮颱風外圍環流影響，基隆北海岸、大台北及東北部有局部大雨；康芮颱風接近台灣期間有機會增強至中度颱風上限，而潭美颱風預計明天就減弱成熱帶性低氣壓。

氣象署表示，目前第21號康芮颱風還是輕度颱風，未來有機會逐漸增強，接近台灣這段時間「有機會增強至中度颱風上限等級」，而第20號潭美持續在海南島附近打轉，預計明天減弱成熱帶性低氣壓。

氣象署說，康芮颱風今天至明天以偏西至西北西前進，明天開始方向轉為西北逐漸往北朝琉球群島接近，10月30日、31日及11月1日，這3天距離台灣最近，但後期路徑變數大，若太平洋高壓偏強，後期通過琉球群島後，路徑不排除更靠近台灣。

未來1周降雨趨勢部分，氣象署說，今天白天各地為多雲到晴、午後各地有局部短暫陣雨或雷陣雨，今天各地山區及南部地區有局部大雨；今晚起東北季風增強，且影響時間較長，未來一周都是東北季風天氣型態。

今晚起，迎風面的北部、東北部降雨機率提高，尤其大台北、東北部這2天會有局部較大雨勢，其他地區維持多雲到晴，午後局部短暫陣雨的天氣。

周三至周五（10月30日至11月1日），受到東北季風加上康納颱風外圍環流影響，迎風面降雨較多，基隆北海岸、大台北、東北部這3天有局部大雨，而中南部、東南部地區午後陣雨天氣；周六（11月2日）颱風逐漸遠離，但仍持續受到東北季風影響，北部、東北部仍有降雨。

溫度部分，氣象署表示，今天各地白天溫度偏高，高溫約30度上下，感受偏熱；今晚起未來1周，北部、東北部感受較為濕涼，高溫約23至25度，中南部、花東地區白天高溫為27至30度，感受舒適，早晚低溫約24度上下。

氣象署指出，今晚起，東北季風增強且持續較長，本周北台明天起轉為濕涼型態；周三至周五，受到東北季風加上颱風外圍環流影響，北北基宜有局部大雨，且這三天沿海浪較長。今明2天西南、東南部及澎湖有長浪，周二至周五北海岸、東台、恆春半島、馬祖有長浪。

氣象署提醒，未來康芮颱風接近琉球群島時，路徑上變化蠻大，將持續密切觀察。

康芮颱風路徑。圖／截自中央氣象署
康芮颱風路徑。圖／截自中央氣象署

康芮 東北季風 氣象署 潭美 颱風

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