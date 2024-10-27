歐洲最新預測康芮「周五花蓮登陸」 粉專告警：大又強的颱風

今年第21號康芮颱風今清晨2時中心位置在鵝鑾鼻東南東方1370公里的海面上，朝西北西前進有北轉的趨勢，氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，根據歐洲中期天氣預報中心最新預測，有機會於11月1日前後從花蓮登陸，桃園、新竹交界附近出海。

「觀氣象看天氣」表示，過去幾天康芮颱風路徑持續向西修正，根據歐洲中期天氣預報中心最新預測，康芮颱風將於周五（11月1日）前後從花蓮登陸，桃園、新竹交界附近出海，但未來還有變數，路徑還會持續修正，需要持續觀察。

至於康芮颱風強度方面，「觀氣象看天氣」指出，過去幾天同樣受西側冷心低壓影響，導致颱風周圍風切偏大，除了中心狹長外，對流整天有向西切的情況，因此路徑也受到影響，有稍微偏西移動。

粉專表示，今天起環境將逐漸轉佳，預計未來康芮颱風能達到中颱上限，暴風圈半徑也上看280公里，「是個大又強的颱風，持續留意」。