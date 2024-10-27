台鐵南迴南坑三號橋橋墩裸露 路基整建估明年1月完成

山陀兒颱風日前造成台鐵南回歸線南坑三號橋橋墩裸露，台鐵公司表示，經工程顧問公司現勘評估後，尚無危險疑慮，已於橋墩丶橋台設置傾斜計及橋梁位移變位計，並開始搭設鋼軌樁堆置土石緊急防護；另針對太麻里K80處加固，後續將設置65公尺擋土牆，進一步增強及鞏固路基，預計明年1月完成。

山陀兒造成南迴線受損，台鐵工務處及台東工務段正加速災後修復工程進度，包含南迴線K78處南坑三號橋下溪流護堤整建、及太麻里K80處的路基鞏固。

台鐵指出，南坑三號橋前因豪雨溪水溢堤沖刷，損壞護堤使P1橋墩輕微裸露，後請專業工程顧問公司現勘評估，該橋墩基礎沈箱深11公尺，尚無危險疑慮，已經於橋墩丶橋台設置傾斜計及橋梁位移變位計，運用自動回報功能全時監控；並開始搭設鋼軌樁堆置土石緊急防護。

台鐵表示，配合公路局完成會勘，後續將加速整建，預計11月完成鐵公路橋梁之間的固床工、12月底完成鐵路橋下游固床工。

另外，太麻里K80處的路基鞏固部分，目前是以二排鋼軌樁及PC枕橫撐穩定路基，並設置太空包3排，列車以時速80公里限速通過；台鐵表示，後續將設置65公尺擋土牆，進一步增強及鞏固路基，預計於明年1月完成。