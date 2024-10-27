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台鐵南迴南坑三號橋等路基整建 估114年1月全數完成

中央社／ 台北27日電

颱風山陀兒帶來災損台鐵加速災後復建工程，其中南迴線K78處南坑三號橋下溪流護堤整建、及太麻里（K80）處的路基鞏固等，預計明年1月將全數完成。

台鐵今天發布新聞稿表赤，為確保行車安全，台鐵公司工務處及台東工務段正加速颱風山陀兒災後修復工程進度，包含南迴線K78處南坑三號橋下溪流護堤整建、及太麻里（K80）處的路基鞏固。

台鐵表示，日前南坑三號橋前因豪雨溪水溢堤沖刷，損壞護堤使P1橋墩輕微裸露，後請專業工程顧問公司現勘評估，該橋墩基礎沈箱深11公尺，尚無危險疑慮，已經於橋墩、橋臺設置傾斜計及橋梁位移變位計，運用自動回報功能全時監控；並開始打設鋼軌樁堆置土石進行緊急防護。

台鐵另外配合公路局完成會勘，後續將加速整建，預計11月完成鐵公路橋梁之間的固床工、12月底完成鐵路橋下游固床工。

太麻里K80處的路基鞏固部分，目前以二排鋼軌樁及PC枕橫撐穩定路基，並設置太空包3排，列車以時速80公里限速通過；後續將設置65公尺擋土牆，進一步增強及鞏固路基，預計於明年1月完成。

台鐵公司董事長杜微表示，風災損害的相關搶修經費均已編妥，請工程單位把握工進，在下一汛期前準時達標完工，確保行車運轉安全。

南迴線 台鐵 災後 災損

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