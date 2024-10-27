康芮颱風侵不侵台？天氣風險：路徑預測分歧大

天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天指出，明起新一波東北季風增強，迎風面北部、東半部地區轉雨降溫；周三起天氣不確定，原因是康芮颱風會不會靠近台灣，路徑預測分歧大，部分預報資料顯示仍以較遠距離在台灣東方遠海北上，則僅外圍環流加強東北季風；另有部分資料顯示較接近台灣，甚至直接侵襲，會有顯著風雨。

歐宗學指出，今台灣附近微弱偏東風環境，水氣稍多，各地天氣多雲為主，部分地區有陽光露臉，也有局部短暫陣雨機會，預估午後發生機會較高，尤其各地山區及南部地區。氣溫普遍偏高，且因為風速弱、水氣多，感受比較悶熱。

明天隨新一波的東北季風增強，歐宗學指出，迎風面北部、東半部又轉為陰沉天氣，且有局部短暫雨機會，基隆北海岸、東北部降雨比較頻繁或時間較長。中南部天氣比今天好，各地多雲到晴，午後在山區或南部平地仍有局部短暫陣雨機會。

由於東北季風帶來涼冷空氣，歐宗學指出，北部、東北部降溫有感，白天高溫會從今天30-31度降到23-25度，早晚低溫大致在22-23度左右。其他地區氣溫降低但幅度不大，僅約1-2度，早晚偏涼、日間暖熱，類似天氣及氣溫持續到周二。

下周三開始，歐宗學指出，台灣各地天氣有較高不確定性，關鍵就是目前在菲律賓東方海面的康芮颱風，未來會先往西接近菲律賓，後續有往北轉向趨勢，但往北轉的時間、位置以及角度，在目前預報資料中還有很大分歧，也因此會左右與台灣之間的距離。

歐宗學說，部分預報資料顯示仍以較遠距離在台灣東方遠海北上，則僅外圍環流加強東北季風，迎風面持續陰雨，各沿海地區留意強陣風及長浪。另一部分資料則較接近台灣，甚至直接侵襲，可能會為各地帶來顯著風雨影響。

歐宗學說，現階段預報還沒辦法肯定會是哪種狀況，只能繼續追蹤觀察，對北部來說，免不了有持續性陰雨天氣，中南部則可能會有較顯著天氣差異，提醒民眾周三起如安排活動，要持續留意未來氣象預報資訊。