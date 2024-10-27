康芮颱風發展中 鄭明典曝偏西接近台灣關鍵

不少民眾關心康芮颱風對台灣影響，中央氣象局前局長鄭明典稍早在臉書指出，康芮颱風發展中。康芮颱風的雲系有點鬆散，現在稍稍有整合起來的趨勢。當颱風距離遠，其實不用太早談會不會到台灣來，多看看颱風的發展階段，多累積經驗比較有趣。

鄭明典指出，昨天之前，康芮颱風環境的垂直風切大，所以強對流和低層環流中心對不上，強度發展很緩慢，甚至有低層多環流中心的現象。現在垂直風切明顯減弱，康芮颱風雲系就開始集中，低層環流中心也慢慢整合起來。

鄭明典說，路徑上，關鍵因素還是北方槽線和副高的相互影響，副高不退就會偏西移動，槽線南壓就可能導引颱風往北。

中央氣象署指出，康芮颱風這2天向西北西前進，下周一、周二有北轉趨勢，往日本琉球海面前進，路徑還有不確定性。若延後北轉或位置較接近可能影響台灣明顯，且有機會來到中颱等級，主要影響北部跟東半部地區。