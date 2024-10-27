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富人健保費只扣得到受薪階層 醫改會仍批不公

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
「全民健康保險投保金額分級表」最高級距調整後，預計影響10萬人，每人每月健保費平均多繳831元，將挹注健保33億元。本報資料照片
「全民健康保險投保金額分級表」最高級距調整後，預計影響10萬人，每人每月健保費平均多繳831元，將挹注健保33億元。本報資料照片

基本工資調升明年調升至二萬八五九○元，健保投保金額的級距，受基本工資調升，衛福部預告分級將從現行十組擴增為十二組，除了最低級距，依基本工資調整，改為二萬八五九○元，最高級距原設定，每月投保薪資為廿一萬九五○○元以上，改為卅一萬三千元以上，最高級距的調整約有十萬人受影響，明年起每人每月需多繳八三一元。

醫改會執行長林雅惠說，月收入超過卅萬以上的民眾，保費將多繳最高八三一元，對該族群經濟影響不大，健保設計的初衷，就是希望量能付費，讓高收入者負擔較高的健保費用。

林雅惠表示，但從健保推動至今，保費計算都是以「所得」為基礎，只能扣到高所得的受薪階層，同樣月收超過卅萬以上，但財產分布在不動產或是其他地下經濟所得等，無法用薪資計費方式扣得健保費。健保署應思考，該如何精進不公平的情況，也讓保費能實際的挹注健保水庫。

衛福部長邱泰源表示，此次基本工資調漲後，依健保法規定，調整投保金額分級表，盼能藉由量能負擔，讓健保永續發展。

因應基本工資調漲，衛福部社保司預告修正「全民健康保險投保金額分級表」，預告時間至十一月七日，第一級距最低一級投保金額，對齊基本工資調為二萬八五九○元，而最高級距從原本廿一萬九五○○元，調升至卅一萬三○○○元，此次調整預估每年可挹注健保約八十六億元。

保費 健保署 基本工資

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